2020-05-22T17:33:30+03:00
Общество

Во Владимире мать не дождалась разрешения похоронить сына: его закопали как неизвестного

Страдания осиротевшей матери суд оценил в пятьдесят тысяч рублей
Ирина Мальцева
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По решению Октябрьского районного суда осиротевшая мать должна получить компенсациюПо решению Октябрьского районного суда осиротевшая мать должна получить компенсацию
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Пожилая женщина заявила в полицию о пропаже своего тридцачетырехлетнего сына в августе 2018 года: сын ушел днем на Содышку и просто не вернулся домой. Заявление приняли, а через несколько дней, в сентябре, ей сообщили, что в микрорайоне Спасское из местного пруда вытащили тело мужчины, похожего по описанию на пропавшего сына. Сразу посмотреть на него и похоронить не разрешили: как объяснили женщине, сначала нужно получить результаты экспертиз ДНК, потом – разрешение следователя, поскольку сейчас проводится проверка: а вдруг он не просто утонул, а стал жертвой преступления.

В двадцатых числах октября женщину вызвали, чтобы ознакомить с результатами экспертизы, а 25 октября провели опознание, правда, по фотографии. Потерявшая сына мать думала, что теперь-то сможет похоронить кровиночку. Но когда женщина обратилась за разрешением на выдачу ей из морга тела единственного сына, оказалось, что его уже похоронили, как неизвестного, на Улыбышевском кладбище, хотя в морге в книге регистрации трупов была указана его фамилия с инициалами.

Убитая горем, потерявшая единственного ребенка владимирка попыталась добиться справедливости, обратившись в прокуратуру. Прокурорская проверка показала, что нарушения действительно есть, ряд полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности. И женщина обратилась в суд. Мать, которая до сих пор не может прийти в себя и пьет лекарства, призналась, что даже не может поставить оградку и памятник на месте захоронения сына: к безымянным могилам предъявляются другие требования и там просто невозможно поставить их.

А представители УМВД России по городу Владимиру не признали вину. По их мнению, когда мужчину хоронили, результаты биологической экспертизы еще не были готовы, а значит, оснований считать его действительно пропавшим сыном не было. Кстати, женщина, с которой жил утонувший, опознала его плавки, но это доказательством не посчитали. И поскольку тело никто не забрал за почти два месяца – его похоронили. Но Октябрьский районный суд встал на сторону матери, потерявшей единственного сына. Правда, компенсацию морального вреда ей назначили небольшую – пятьдесят тысяч рублей. И ту МВД платить не спешит. Сначала решение суда, вынесенное 17 сентября прошлого года, обжаловали в областном суде, а когда тот тоже поддержал женщину, решили пойти дальше. А мать все еще не может перезахоронить сына или обустроить его могилу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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