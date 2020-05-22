Во Владимире будут судить «черных риэлторов», отнимавших у горожан квартиры и убивавших строптивых

14 сообщников объединились еще в 2006 году, решив зарабатывать, обманом забирая у владимирцев квартиры. Создал банду Алдост Джахангиров, но в 2012 году он умер, и бразды правления перешли к его правой руке - Азаду Мамедову. Несколько лет «черные риэлторы» пополнялись новыми участниками, которых искали среди общих знакомых и родственников, учитывая, как отмечают в региональном Следкоме, в первую очередь этническую составляющую. Жесткая дисциплина, иерархия и распределение ролей помогли преступникам несколько лет ускользать от внимания полиции.

Следственный эксперимент. Фото предоставлено СУ СК РФ по Владимирской области.

Задачи перед участниками ставили простые: им нужно было находить одиноких, пьющих людей, а потом втираться к ним в доверие. Сделать это было несложно – достаточно было привозить им продукты и выпивку, да слушать их разговоры. Дождавшись, когда подопечные напивались до беспамятства, члены банды забирали их документы – паспорт, свидетельство о праве собственности и прочее – и незаконно оформляли сделки. Только за последние четыре года злоумышленники получили шесть квартир, стоивших в общей сложности восемь миллионов рублей, а за все время существования преступного сообщества они получили более сорока миллионов.

У лидеров группировки было огнестрельное оружие, которое не лежало без дело. Тех горожан, которые начинали «бунтовать», убивали в одном из гаражей Владимира. После чего каждую смерть пытались замаскировать под несчастный случай. Так, по версии следствия, в сентябре 2009 года, чтобы скрыть мошенничество с квартирой жительницы Юрьевца, хозяйку жилья сначала травили наркотической смесью, но женщина выжила: ей вовремя помогли медики. Тогда Алдост Джахангиров и Михаил Журавлев вывезли ее к реке Клязьма в Петушинский район, «угостили» спиртным, а затем утопили несчастную в реке. А в ноябре 2012 года Алдост Джахангиров и Азад Мамедов расправились с другой владимиркой, квартиру которой тоже заполучили. Чтобы скрыть преступление, Журавлев ударил жертву электрошокером и задушил подушкой.

Кстати, по данным следствия в 2010 году «черные риэлторы» даже участвовали в заказном убийстве. Они убили уроженца Азербайждана, торговавшего на одном из городском рынков. Его застрелили в районе рыночных складов.

Хотя, по оценке следствия, с начала 2008 года по июнь 2013 года, в преступную группу входило четырнадцать человек, на счету которых в общей сложности 33 тяжких и особо тяжких преступления, на скамью подсудимых сели лишь девять человек. Остальные уже умерли. Чтобы описать все совершенные ими преступления, потребовалось пятьдесят томов уголовного дела.

Сейчас уголовные дела готовятся к направлению в суд. Дело Азада Мамедова будет рассматривать Ленинский районный суд, остальных шести соучастников - Владимирский областной суд.

Фото предоставлено СУ СК РФ по Владимирской области

Кстати, Азад Мамедов полностью признал вину по всем эпизодам предъявленного обвинения и заключил досудебное соглашение. Михаил Журавлев обвиняется в участии в преступном сообществе, мошенничестве и двух убийствах. Остальные участники, среди которых и женщина, обвиняются, в зависимости от роли, в мошенничестве и убийстве. Одному из них также предъявлено обвинение в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего.

При этом часть «черных риэлторов» попадет на скамью подсудимых второй раз. Банду поймали в 2013 году. После этого в 2015 и 2016 годах Азад Мамедов и Джафар Мирзоев были осуждены к пожизненному лишению свободы. Саидмахмуд Аброров, Гамид Джахангиров, Елена Якимова, Ирина Критская, Ибрагим Мамедов, Мария Разумова, Айдын Худиев, Михаил Журавлев получили тюремные сроки (от 4,5 до 17 лет). Теперь их наказание может увеличиться.