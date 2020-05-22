2020-05-21T20:11:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 22 мая 2020: во Владимирской области начинают снимать ограничения

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 21 мая 2020 года
Ирина Мальцева
Поделиться:
..Фото: Виталий ТИМКИВ
Изменить размер текста:

Коронавирусные сводки продолжают поступать каждый день. Увы, число заболевших в области все еще растет. Среди лидеров по числу подхвативших коронавирус – Владимир и Петушки, меньше всего заболевших в Гороховце, Красной Горбатке, которая дольше других райцентров продержалась без зараженных, и Радужном. К счастью, увеличивается и число выздоровевших от этой болезни.

Во Владимирской области начинают снимать ограничения, введенные в связи с коронавирусом, но поскольку ситуация в разных районах отличается, решения будут приниматься индивидуально по каждой территории.

- Наша область – специфическая, она находится между двумя мегаполисами. С введением некоторых экономических послаблений в Москве и Нижнем Новгороде становится активнее и маятниковая трудовая миграция. На кону – наша собственная экономика, люди, которые могут потерять работу, лишиться бизнеса и просто возможности кормить семью», – отметил Владимир Сипягин на рабочем совещании 21 мая.

Снимать ограничения начнут до конца мая Если в течение четырех дней и дольше статистика будет позитивной, в городах и районах начнут точечно активировать отрасли экономики, в частности рассматривается вопрос об открытии торговых центров. Также планируют открыть и детские сады. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Данилова отметила, что у нее возражений нет, главное, чтобы группы были небольшими и не пересекались в одном помещении. Рассматривается вариант и снятия карантина с части Петушинского района с 26 мая, а электрички начнут останавливаться на станция в районе с 22 мая.

Как сообщают в областной администрации, усилия борющихся с коронавирусом медиков не остались незамеченными. Им выплатили все по закону. 5600 медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи Владимирской области 17 мая получили дополнительные стимулирующие выплаты на общую сумму 145,6 миллионов рублей. Всего из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медицинским работникам и персоналу учреждений здравоохранения Владимирской области с апреля по июнь за работу с инфицированными Covid-19, а также с пациентами из группы риска, направлено 438,2 миллионов рублей. Но чиновники отмечают, что этих денег не хватит: на стимулирующие выплаты медикам нужно еще двести миллионов. Заявка на получение этих средств уже направлена в Министерство здравоохранения России.

Сотрудникам домов престарелых и учреждений для инвалидов во Владимирской области, которые из-за коронавируса перешли на круглосуточный режим работы, тоже положены выплаты. Врачам в случае выявления в организации или отделении COVID-19 положено 60 тысяч рублей, если новая коронавирусная инфекция не будет выявлена – 40 тысяч рублей. Среднему медицинскому персоналу, социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьёй, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам при тех же условиях выплатят 35 и 25 тысяч рублей соответственно; младшему медицинскому персоналу – 20 и 15 тысяч рублей соответственно; техническому персоналу и персоналу, занятому на иных должностях – 15 и 10 тысяч рублей соответственно. Напомним, что работникам этих учреждений за работу в течение двухнедельной смены в закрытом круглосуточном режиме также предусмотрена надбавка за особые условия труда и дополнительную нагрузку из областного бюджета в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во Владимирской области пожарные вынесли собаку из огня и спасли с помощью дыхательного аппарата
Директору департамента здравоохранения Владимирской области назначили еще одного заместителя
Кому отключение горячей воды во Владимире продлили до 24 мая
Во Владимире ожидаются заморозки до -2 градусов
Найти вора из Петушков помогла фотография в телефоне
В Вязниках появится новый прокурор
Сбербанк расширяет доступность сервиса кредитования
ВТБ и стали технологическими партнерами
ВТБ Лизинг разработал личный кабинет операционного лизинга
ПСБ запускает онлайн-сервис для подготовки декларации в ФНС
В деревню Гороховецкого района вернется чистая питьевая вода
В Киржачском магазине «Пивная встреча» располагалось подпольное казино
Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv
Впервые главу Александровского района выбрали по телефону
Во Владимирской области больницы и учреждения соцзащиты оштрафовали на 140 тысяч рублей
Во Владимирской области организация заплатила крупный штраф из-за кустарников и сорняков на участке
Житель Петушков воспользовался доверчивостью знакомой и обокрал ее
Владимирская область заняла 16 место в стране по объемам жилищного строительства
В детских садах Владимира работают 122 дежурные группы
Ивановцы в Суздале угоняли автомобили и снимали колеса
Школу в Камешково обещают сдать вовремя
Лучшим работникам культуры в селах Владимирской области выплатят 1,4 миллиона рублей
ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 21 мая: Владимир снова в лидерах печальной статистики
Руководство "Автодора" уверяет, что новый вариант трассы М-12 не потребует сноса домов в Судогодском районе