Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 22 мая 2020: во Владимирской области начинают снимать ограничения

Коронавирусные сводки продолжают поступать каждый день. Увы, число заболевших в области все еще растет. Среди лидеров по числу подхвативших коронавирус – Владимир и Петушки, меньше всего заболевших в Гороховце, Красной Горбатке, которая дольше других райцентров продержалась без зараженных, и Радужном. К счастью, увеличивается и число выздоровевших от этой болезни.

Во Владимирской области начинают снимать ограничения, введенные в связи с коронавирусом, но поскольку ситуация в разных районах отличается, решения будут приниматься индивидуально по каждой территории.

- Наша область – специфическая, она находится между двумя мегаполисами. С введением некоторых экономических послаблений в Москве и Нижнем Новгороде становится активнее и маятниковая трудовая миграция. На кону – наша собственная экономика, люди, которые могут потерять работу, лишиться бизнеса и просто возможности кормить семью», – отметил Владимир Сипягин на рабочем совещании 21 мая.

Снимать ограничения начнут до конца мая Если в течение четырех дней и дольше статистика будет позитивной, в городах и районах начнут точечно активировать отрасли экономики, в частности рассматривается вопрос об открытии торговых центров. Также планируют открыть и детские сады. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Данилова отметила, что у нее возражений нет, главное, чтобы группы были небольшими и не пересекались в одном помещении. Рассматривается вариант и снятия карантина с части Петушинского района с 26 мая, а электрички начнут останавливаться на станция в районе с 22 мая.

Как сообщают в областной администрации, усилия борющихся с коронавирусом медиков не остались незамеченными. Им выплатили все по закону. 5600 медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи Владимирской области 17 мая получили дополнительные стимулирующие выплаты на общую сумму 145,6 миллионов рублей. Всего из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медицинским работникам и персоналу учреждений здравоохранения Владимирской области с апреля по июнь за работу с инфицированными Covid-19, а также с пациентами из группы риска, направлено 438,2 миллионов рублей. Но чиновники отмечают, что этих денег не хватит: на стимулирующие выплаты медикам нужно еще двести миллионов. Заявка на получение этих средств уже направлена в Министерство здравоохранения России.

Сотрудникам домов престарелых и учреждений для инвалидов во Владимирской области, которые из-за коронавируса перешли на круглосуточный режим работы, тоже положены выплаты. Врачам в случае выявления в организации или отделении COVID-19 положено 60 тысяч рублей, если новая коронавирусная инфекция не будет выявлена – 40 тысяч рублей. Среднему медицинскому персоналу, социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьёй, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам при тех же условиях выплатят 35 и 25 тысяч рублей соответственно; младшему медицинскому персоналу – 20 и 15 тысяч рублей соответственно; техническому персоналу и персоналу, занятому на иных должностях – 15 и 10 тысяч рублей соответственно. Напомним, что работникам этих учреждений за работу в течение двухнедельной смены в закрытом круглосуточном режиме также предусмотрена надбавка за особые условия труда и дополнительную нагрузку из областного бюджета в размере 20 тысяч рублей.