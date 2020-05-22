Главный эколог Владимира: «Косить траву в городе необходимо, чтобы не было вредных насекомых»

И жужжат они, и жужжат. Нет, мы не про пчел и шмелей, они животные нужные, хоть иногда и кусаются. Мы про мужиков с газонокосилками - борцов с одуванчиками и сурепкой. Вот только недавно у вас под окнами на радость детей торчали сотни желтых цветков, но нет — уже лишь пожухшая скошенная зелень. Которую, кстати, по правилам благоустройства должны убирать сразу же, но она валяется неделю.

Каждую весну, и нынешняя коронавирусная не исключение, редакция «Комсомолки» получает регулярные звонки от читателей с одним единственным вопросом: зачем все это делается?

- Неужели трава кому-то мешает? - жалуется читательница Анфиса. - Вот автор Красной книги Москвы Борис Самойлов утверждает, что «чем больше зеленая "биомасса", тем более благотворно ее влияние на состояние окружающей среды». В Европе это давно поняли. И не везде устраивают знаменитые «английские газоны». А у нас наоборот оставляют одни пустыри с легким «бобриком».

Вообще не надо быть экологом, чтобы понять - высокая трава задерживает пыль, а сбритая - нет. Именно из-за покосов Владимир так страдает от вечной пыли.

С вопросом "Зачем косить траву" мы обратились в мэрию. Ведь покос травы на улицах города и на внутридворовых территориях идет от правил благоустройства, а они едины для всех: что для МКУ «Благоустройства», что для управляющих компаний.

- Кошение травы делается по двум причинам, - рассказал начальник городского отдела охраны окружающей среды Сергей Сухопаров. - Во-первых, для безопасности. Слишком высокая трава — выше 15 сантиметров — становится хорошим местом для кидания туда бутылок, разного мусора и так далее. Кроме того, это источник для размножения блох, клопов и клещей. Вторая причина - город просто должен быть ухоженным. Поэтому мы в свое время и установили верхнюю планку для выросшей травы — 10-15 см. В этом случае необходимо косить. Причем количество покосов не регламентировано. Как только трава выросла выше 15 сантиметров, ее надо скосить.

Оставим в стороне тот момент, что травяные клопы и блохи для человека не опаснее божьих коровок. А бутылки в высокой траве не самозарождаются, их туда люди кидают, и ничто не помешает неряхе точно так же кинуть мусор и на бритую траву. Но неужели обязательно надо «рубить под корень»? Нельзя ли оставить хоть какую поросль?

- Отказаться от покоса совсем нельзя, - сказал Сергей Сухопаров. - Потому что тогда будут нарушены городские правила благоустройства. И для управляющих компаний это грозит штрафом. Что касается высоты травы после покоса, то тут нет четких указаний. Нижней границы мы не устанавливали. Так что формально нарушения нет. Однако если жителям хочется, чтобы у них во дворах не косили траву так низко, то они могут договориться с руководством управляющих компаний о том, чтобы у них эти работы велись по другому. Я думаю, для этого не нужно даже общего собрания собственников. Все можно решить и в личной беседе.

В общем, замкнутый круг. Зачем косить траву? Таковы правила благоустройства. Зачем такие правила благоустройства? Чтобы надо было косить траву. Где-то в этой схеме явно есть финансовая составляющая, но мы ее не можем вычислить.