"Наш директор сам на 12-метровую вышку лазил, сам декорации таскал". Работники ковровских ДК в ужасе от кадровой чистки в культуре

Леонид Чумаков возглавил ковровский дом культуры "Современник" в 2014 году и стал всего лишь третьим на этой должности за 40 с лишним лет работы ДК - люди тут задерживаются надолго, такая специфика.

- Его выбирала среди многих претендентов наша художественный руководитель, когда ушел по здоровью предыдущий директор, - рассказала Татьяна Широкова, главный художник ДК. - У нее самой 40 лет стажа, она с момента постройки дворца работает. И она искала именно хозяйственника, и нашла такого, который знает каждую щель, каждую дырку.

Леониду Чумакову 47 лет, в Ковров он перебрался с семьей из Удмуртии шесть лет назад. По первому образованию - учитель физкультуры, по второму - специалист муниципальной службы. По сути - и швец, и жнец, и на дуде игрец, как, впрочем, почти все руководители районных учреждений культуры, там иначе просто не выжить. Это не кабинетная чиновничья должность, скорее - "завхоз за все".

- Леонид Леонидович вместе с нами и красит, и декорации носит, и разгружает материалы. У него куча идей, как улучшить работу ДК, - рассказывают сотрудники. - Он приходит к 7 утра и уходит в 9 вечера. В выходные он ведет группы ДК "Современник" в социальных сетях. Все афиши, все фотографии он тут же несет в интернет. Это позволяет нам дополнительно привлечь людей.

.Фото: Соцсети

Чумаков решил вечную проблему ДК "Современник" - восстановил систему отопления. До 2015 года у ковровчан были многолетние претензии к тому, что в ДК холодно - мерзли зрители в зале и артисты на сцене, мерзли дети в студиях, в пальто и шапках сидели в холле родители, ожидая детей с занятий. Теперь в "Современнике" тепло. Но появилась новая проблема - отходят ракушечные плиты на фасаде. Будет этим заниматься "центральный директор"? Большой вопрос.

"Мэр с должности нашего кадровика убежит со слезами"

На данный момент уволен только директор. Но, по словам мэра Коврова, скоро работу потеряют и другие административные сотрудники - кадровая служба, юристы, бухгалтеры. По мнению главы города, держать их в каждом ДК или музыкальной школе - непозволительная роскошь, все управленческие функции надо объединить в едином центре, а на местах оставить только творцов и педагогов. Сотрудники ДК сильно сомневаются, что это возможно.

- Как можно увольнять людей, объем работы которых мэр просто не знает, - говорит Татьяна Широкова. - Например, через сотрудника отдела кадров проходит такой объем документов, что если Морозова посадить на ее место, то через неделю он со слезами на глазах уйдет на больничный. Мы даже стараемся ее лишний раз не отвлекать. Она полностью отвечает за все приказы, за их соответствие указам свыше, она считает все наши рабочие часы и отгулы, у нас рабочие дни ненормированные. Представьте, 60 человек, которые работают и в выходные, и по вечерам. Ей нужно все это подсчитать, подготовить для начисления заработной платы.

.

То же относится к другим админстративным работникам. Пример провала "централизации" есть - несколько лет назад в тех же семи учреждениях сократили бухгалтеров, сделали общую бухгалтерию. И когда начали разбираться с объемом работ, пришлось нанять 15 человек вместо семи. Вот и вся экономия.

"Директор - тот, кто вникает во все"

В качестве примера эффективного объединения административных служб мэр Морозов привел библиотеки. Однако во всех ковровских библиотеках в сумме работает около 25 человек, а в каждом из семи обезглавленных учреждений - 50-70 человек. Причем библиотеки - это примерно одно направление, а в ДК и школах искусств таких направлений десятки. Танцы, ансамбли, театры, художественные студии... И всем этим будет заправлять одна структура? Разбираться, кого отправить на какие соревнования, танцевальные турниры, кому нужны декорации, кому - музыкальные инструменты, кому - костюмы: во всем этом должен разбираться директор. Плюс - финансовый вопрос.

- Мы за два года получили два гранта по 500 тысяч рублей, - рассказала Татьяна Широкова. - Это тоже должен делать директор - искать эти гранты, конкурсы, помогать с оформлением. Участие в конкурсе на лучший дворец культуры в области - этим тоже занимается директор. Мы много лет выигрываем - год первое место, год второе. Как это будет делать какая-то центральная структура?

Кстати, победа в таком конкурсе - не просто красивый диплом. За это поощряет та же мэрия: дает материалы на ремонт крыши, хореографических залов. Будет о каждом ДК так заботиться некая "централизованная система"?

.Фото: Соцсети

В ДК "Современник" занимается около 1000 детей - больше 15 творческих коллективов. Плюс несколько десятков взрослых. И всем им нужны костюмы, декорции, реквизит.

- Мы обычно на планерки к директору идем с протянутой рукой, - смеется художник Татьяна Широкова. - Например, детской студии нужно 15 поролоновых фигур, двум театрам нужно по 4-5 штанкет (комплектов - авт.) декораций. Это все надо купить и надо таскать. Тот же юрист, как только закончит загружать все документы на сайт, идет и грузит декорации, они до 35 килограммов весят. У нас всего один машинист сцены, он не может таскать один.

Физической работой занимаются все, и в первую очередь как раз директор, ведь основная часть сотрудников женщины, много немолодых. Пример: у ДК огромный зрительный зал, построенный еще в советские времена по советскому проекту. Высота потолка 12 метров. Когда решили закрыть старые облезлые стекла под потолком, Леонид Чумаков, узнав, сколько будет стоить работа профессиональной бригады, на 12-метровую вышку лазил сам и закрывал страшные стекла баннерами. Во сколько обойдется такая работа при "централизованном управлении"?

.Фото: Соцсети

- У нас очень-очень много мероприятий для детей. Сейчас я знаю, к кому идти за каждой ниточкой, каждой кисточкой. Нам были нужны костюмы для Дня космонавтики, ткань - на 3000 рублей. Вы знаете, что такое закупать для госучреждений по тендеру? Это целая морока. Директор может просто вынуть 3000 из кармана и дать, он знает, на что он дает, - говорят сотрудники.

Один директор на художественную и музыкальную школу - тоже дикость, по мнению сотрудников. У них разные нужды, разные системы работы. Нынешние директора "живут" своими школами, для них дети и педагоги - смысл жизни. Случайных людей на таких должностях не бывает. Поставь рулить равнодушного чиновника - и все закончится.

- Если не будет руководителя на месте, который знает все и вся, все просто развалится, - говорит Татьяна Широкова.

.Фото: Соцсети

КСТАТИ

20 мая первый заместитель губернатора Сергей Шевченко провёл рабочую встречу с главой города Коврова Юрием Морозовым по урегулированию ситуации с увольнением руководителей учреждений культуры. «Позиция исполнительной власти региона состоит в том, что кадровый потенциал руководителей, как имеющих огромный опыт работы, заслуженный авторитет и широкую поддержку в культурном сообществе региона, необходимо сохранить», – отметил Сергей Шевченко.

Однако Глава города Коврова Юрий Морозов не изменил ранее принятых решений и настаивает на необходимости продолжения оптимизация учреждений культуры Коврова и на целесообразности увольнения их руководителей.