2020-05-21T11:54:12+03:00
Происшествия

Три спасенных кота, не считая собаки: пожарные вынесли из огня 66-летнюю женщину и всю ее живность

Из-за одной сигареты чуть не сгорел деревянный дом в Гусь-Хрустальном
Алексей СУХОВ
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Спасенного кота передают соседям. Предоставлено МЧС России по Владимирской области.Спасенного кота передают соседям. Предоставлено МЧС России по Владимирской области.
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Утро 21 мая для пенсионерки, живущей в своем старом доме на улице Знаменской в Гусь-Хрустальном, началось ужасно. Женщина позавтракала, закурила сигарету и, видимо, положила ее на какой-то деревянный предмет и забыла. В итоге загорелась сначала оклеенная бумажными обоями деревянная стена, а потом огонь перекинулся на кровлю дома.

Женщина попыталась выскочить из дома, но горело уже рядом с дверью. Перепуганная пенсионерка набрала телефон службы спасения, к дому помчались три пожарных машины и 15 спасателей. Когда пожарные подъехали, то увидели, что из-под крыши вовсю валит сизый дым, а кое-где даже взметаются вверх языки пламени.

Крыша загорелась от одной сигареты. Предоставлено МЧС России по Владимирской области.

Крыша загорелась от одной сигареты. Предоставлено МЧС России по Владимирской области.

Пожарные развернули шланги и начали проливать кровлю, а несколько сотрудников МЧС выбили дверь и проникли внутрь дома. Там они и нашли надышавшуюся дымом 66-летнюю хозяйку дома, а также забившихся по углам всех ее домашних питомцев — трех котов и собаку. Животные были напуганы и вели себя тихо, только дрожали: вода, которой поливали крышу, протекла внутрь дома и все залила. Что хозяйка дома, что питомцы промокли до костей. Но главное, все были живы!

Сначала пожарные быстро вывели женщину на улицу, чтобы она не отравилась угарным газом, после на улицу вынесли и котов с собакой. Те вцепились в своих спасителей с перепугу так, что не сразу удалось передать их местным жителям, которые прибежали к месту происшествия. Животные не пострадали, сообщают в МЧС.

В 11 утра пожарные еще проливали крышу. Предоставлено МЧС России по Владимирской области.

В 11 утра пожарные еще проливали крышу. Предоставлено МЧС России по Владимирской области.

Сам же дом в 11 утра еще продолжали проливать, чтобы окончательно потушить тлеющую кровлю. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Теперь хозяйке придется искать деньги на ремонт своего жилья. Вот что одна сигарета может сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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