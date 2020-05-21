Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 21 мая 2020: Следком занялся выплатами медикам в Собинской ЦРБ

Коронавирус Covid-19 постепенно уступает лидерство в сводке новостей. И это радует, так как за последние два с лишним месяца он надоел всем. Тем не менее, пока еще мы все следим за количеством зараженных.

За последние сутки в области подтверждено 66 случаев заражения: 12 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Собинском районе, 7 сл. в Киржачском районе, 6 сл. в о. Муром, 6 сл. в Александровском районе, 6 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 4 сл. в Ковровском районе, 4 сл. в Петушинском районе, 3 сл. в Судогодском районе, 2 сл. в Камешковском районе, 2 сл. в Меленковском районе, 2 сл. в Вязниковском районе, 2 сл. в Кольчугинском районе, 2 сл. в Селивановском районе, 1 сл. в Суздальском районе.

Всего во Владимирской области лабораторно подтверждено 1986 случаев заболевания: 377 сл. в г. Владимире, 305 сл. в Петушинском районе, 279 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 191 сл. в Александровском районе, 183 сл. в Ковровском районе, 173 сл. в о. Муром, 100 сл. в Кольчугинском районе, 65 сл. в Судогодском районе, 65 сл. в Собинском районе, 57 сл. в Киржачском районе, 52 сл. в Юрьев-Польском районе, 33 сл. в Меленковском районе, 33 сл. в Камешково, 28 сл. в Вязниках, 25 сл. в Суздальском районе, 7 сл. в г. Радужном, 7 сл. в Селивановском районе, 6 сл. в Гороховецком районе.

Тем временем скандалы с выплатами медикам во Владимирской области не заканчиваются. Новая история произошла в Лакинске. И ей уже даже занимаются в региональном Следкоме.

Следственное управление СКР проверяет информацию о нарушении прав работников «Собинской районной больницы», которые якобы не получили денежные компенсации. Медики и водители Скорой помощи» утверждают, что не получили в полном объеме выплаты за работу по оказанию помощи пациентам с коронавирусом. Следователи уже получили объяснения с руководителей Собинской районной больницы, а также медицинского персонала, водителей Лакинского подразделения. Сейчас оцениваются финансовые документы о порядке начисления и выплат стимулирующих надбавок в особых условиях работы. Выплаты пусть и с опозданием сейчас получили все, кто должен.