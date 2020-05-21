Владимирская няня заплатит за сломанную руку двухлетней малышки

В середине июля прошлого года родители пригласили няню для своей крошки, которой еще не исполнилось и двух лет. Они не искали варианты по объявлениям, а обратились в специализированное домашнего персонала. Заключили официальный договор и сотрудники агентства подобрали им опытную няню, соответствующую их требованиям. Однако опыт оказался неудачным: женщина, присматривающая за ребенком, не справилась, а в итоге малышка сломала руку. Естественно, от услуг этой няни родители решили отказаться. А потом отец малышки обратился в суд, требуя взыскать компенсацию морального вреда в пользу дочки, которая мучилась от боли и перенесла немало неприятных процедур. Он оценил эти страдания в двести тысяч рублей.

Сама няня, естественно, платить не хотела. Она заявила в суде, что имеет педагогическое образование, раньше не раз работала няней и никаких происшествий с доверенными ей детьми не случалось. Более того, она, уходя от пострадавшей девочки, оставила родителям пять тысяч рублей – на приобретение нового комбинезона, потому что надевать имевшуюся у малышки куртку было невозможно. Женщина уверяла, что извинилась перед родителями, звонила им, желая узнать о самочувствии крохи и передать ей игрушку, но они не хотели общаться и заблокировали ее номер. Кстати, представитель агентства тоже считал, что платить няня не должна.

Судья Фрунзенского районного суда встала на сторону родителей, посчитав, что компенсация морального вреда ребенку положена. Но, учитывая в том числе положение няни – пенсионерки, живущей вместе с сыном-инвалидом и являющейся малоимущей, уменьшила ее размер в десять раз. В итоге семья получит от няни двадцать тысяч рублей, правда, взыскивать их будут судебные приставы.

Кстати, в декабре прошлого года Муромский городской суд рассматривал похожее дело. Но в тот раз мальчик сломал ногу в детском саду на глазах у воспитателя. Бежавший ребенок споткнулся о задранный кусок линолеума, упал, а встать уже не смог. С сильной болью его на скорой доставили в больницу и оказалось, что у дошкольника сломано бедро. Мальчик, проведший немало времени в гипсе, стал бояться бегать и прыгать, а его родители потратили крупную сумму на выхаживание малыша и были вынуждены нанять няню, чтобы она присматривала за ним на больничном – так надолго оставить работу они не могли. В итоге страдания сына отец, обратившийся в суд, оценил в 300 тысяч рублей, а материальные затраты семьи – в сорок две тысячи. Но присудили им компенсацию намного меньше - 120 тысяч рублей.