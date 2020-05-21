В Муроме мошенники приглашают горожан сняться в массовке

Мошенники становятся все изобретательнее, придумывая новые схемы для выкачивания денег из людей. На этот раз мишенью стали жители Мурома. На разных форумах и в соцсетях разместили объявление о наборе актеров старше 16 лет. Мол, в городе с 21 по 31 мая будут проходить съемки фильма «Герои Расейняя» и требуется массовка.

Из-за коронавируса обещают часто проветривать помещения павильона съемочной площадки и обрабатывать поверхности дезинфецирующими растворами. Кроме того, допускать на съемки будут только тех, у кого не будет температуры.

По внешнему виду никаких особых требований — лишь опрятный и аккуратный внешний вид, пунктуальность. С собой надо иметь паспорт и аккредитацию, которая позволяет свободно перемещаться по городу, перекусить в буфете и получить свой законный гонорар (обещают 2100 рублей в день).

И вот тут начинается самое интересное — за аккредитацию нужно заплатить 300 рублей. Сделать это предлагают с помощью перевода на номер карты агентства.

- Затраченная вами сумма на изготовление аккредитации возмещается в конце первого съемочного дня вместе с выдачей гонорара. Аккредитация изготавливается и доставляется получателю в течении суток с момента заказа. После чего она останется на память, - пишут «киношники».

Только после оформления аккредитации муромлян будут ждать на площади 1100-летия. Там должен стоять человек с табличкой «Герои Расейняя. Массовка».

Разумеется, никакой фильм снимать в городе на Оке не будут. Во-первых, любые массовые мероприятия сейчас отменены. А во-вторых, ни одна съемочная группа не берет деньги с актеров.

- Съемочная группа всегда все расходы, в том числе, на питание, на изготовление документов, пошив костюмов, берет на себя, и ни при каких обстоятельствах не требует с людей денег. Это мошенничество в чистом виде, - подчеркивает кастинг-директор Александра Морозова.

Многие муромляне поняли, что дело нечисто, но и нашлись те, кто принял эту за чистую монету. Надеемся, что денег мошенникам перевести не успели.

Кстати, несколькими днями ранее эти же киношные мошенники засветились в Тульской области. Правда, там они предлагали оформить аккредитацию за 279 рублей.