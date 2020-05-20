2020-05-19T18:26:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 20 мая 2020: Роспотребнадзор определился, когда можно будет снимать ограничения

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 20 мая 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В соседних с Владимирской областью регионах понемногу начинают снимать карантинные ограничения. В Нижегородской области разрешают дальние прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, в Ивановской заговорили об открытии торговых центров - правда, для этого нужно подождать, когда 8 дней подряд суточное число заболевших не будет расти. А когда же ждать послаблений во Владимирской области?

По методике Роспотребнадзора, ограничения можно начинать снимать, когда коэффициент воспроизводства вируса Rt, который показывает, сколько людей в среднем заражает один больной коронавирусом до изоляции, будет составлять меньше единицы. Проще говоря, если один больной коронавирусом заражает больше одного человека - эпидемия развивается, если меньше - идет на спад даже без жесткого карантина.

Для подсчета этого коэффициента заражения Rt берут данные за последние четыре дня и делят на сумму данных за предыдущие четыре дня. Если получается меньше единицы - то ограничения можно начинать снимать. Берется именно период в 8 дней - половина инкубационного периода коронавируса плюс один день.

Во Владимире в последние 8 дней ситуация с суточными заражениями была такая:

12 мая - 61

13 мая - 72

14 мая - 45

15 мая - 88

16 мая - 65

17 мая - 81

18 мая - 99

19 мая - 83.

Коэффициент заражения составляет 328:266 = 1,23. Существенно больше единицы, так что пока и речи о снятии основных ограничений быть не может.

Тем не менее, вероятность некоторых послаблений есть. Критерий заражаемости - не единственный. Роспотребнадзор рекомендует также учитывать количество свободных коек для лечения больных коронавирусом. Если их больше 50% - это тоже показатель для ослабления ограничений. Во Владимирской области на данный момент подготовлено 719 инфекционных коек для больных COVID-19 в 11 медицинских учреждениях региона. Точное количество пациентов в инфекционных отделениях с коронавирусом оперативный штаб не называет, но если исходить из стандартной ситуации по статистике ВОЗ, когда в медицинской помощи нуждается около 20% зараженных, то во Владимирской области на примерно 2000 человек с положительным тестом примерно 400 больных должны лечиться в стационаре. Так что занято чуть больше половины коек.

И, наконец, третий показатель, на который ориентируются медики, когда дают разрешение на ослабление ограничений - это количество выздоровевших. А вот тут у Владимирской области параметры неплохие - выздоровели 267 пациентов, в том числе 25 за последние сутки. Если число выздоровевших приблизится к числу новых заболевших - это будет значить, что пик эпидемии пройден, и можно снимать карантин.

Но для этого владимирцам необходимо еще какое-то время соблюдать режим самоизоляции. А этого как раз жители региона и не делают. Всего с начала эпидемии за нарушение самоизоляции судами Владимирской области рассмотрено 1307 дел.

882 нарушителя получили штрафы от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Ещё 222 человека – предупреждения. Самые крупные штрафы – 15 тысяч, 20 тысяч и 30 тысяч рублей наложены на граждан, прибывших из других стран и проигнорировавших двухнедельный карантин. А чаще всего жителям области присуждались штрафы в размере 1 тысяча рублей (в 480 случаях), 2 тысячи рублей (171 случай) и 3 тысячи рублей (72 случая). Общая сумма штрафов составила более 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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