Врио заместителя губернатора Роман Годунин: коронавирус подкосил автобусные перевозки, но не особо сказался на ЖКХ

Во Владимирской области в 2020 году реализуется три национальных проекта в сфере ЖКХ и улучшения качества жизни, на которые в общей сложности из федерального бюджета выделено 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Понятно, что потерять такие деньги, остановив работы даже по такой серьезной причине, как эпидемия коронавируса и самоизоляция, было бы очень жалко. Как и кому удается работать в условиях режима повышенной готовности, какие отрасли жизнеобеспечения пострадали очень сильно, а какие не особо, и что со всем этим делать, на брифинге в областной администрации рассказал врио вице-губернатора по развитию инфраструктуры Роман Годунин.

- Снижения финансирования по нацпроектам не ожидается, - сказал Роман Годунин. - Наоборот, на федеральном уровне стимулируют регионы поддерживать разные отрасли, особенно строительные.

Проблем со строительством и вообще жильем в регионе власти не ожидают. Наоборот, в связи со снижением ставки по ипотеке на новостройки до 6,5% пока снижения активности покупателей и продавцов на рынке жилья не заметно.

Стройки в регионе не останавливаются, несмотря на трудностиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Рисков нет, - заявил Роман Годунин. - Мы рассчитываем не только на покупателей - жителей Владимирской области, но и на соседство с крупными регионами - Нижегородской и Московской областью. Это наши потенциальные покупатели, мы должны на них ориентироваться. Замедления продаж нет.

Нет проблем и с капремонтом - по словам Романа Годунина, все идет по плану благодаря тому, что в регионе не отменили сборы в фонд капремонта.

Если в строительстве и в ЖКХ вообще, несмотря на коронавирус, власти проблем не видят, то приближающуюся катастрофу в автобусных перевозках в "белом доме" заметили. Междугороднее и пригородное сообщение почти замерло, люди не ездят, перевозчики теряют прибыль. Плюс еще "Владимирский автовокзал" задолжал перевозчикам, по разным данным, 50-70 миллионов рублей, и когда расплатится - неизвестно. А учредителем ГУП "Автовокзал" является областная администрация.

- Пассажирские перевозки в период нерабочих дней упали на 30%, - сообщил Роман Годунин. - Упала и выручка. Что касается долгов ГУП "Автовокзал" перед перевозчиками - на прошлой неделе около 5 миллионов мы изыскали, вернули перевозчикам. Беда общая, тут нужно потерпеть. Со своей стороны, сейчас мы согласовываем порядок компенсации за ГСМ перевозчикам на период этой нестандартной ситуации. Компенсация будет по факту: перевозчик отработал рейс, представил документы - мы заплатили за ГСМ. У него останутся только расходы на зарплаты.

КОНКРЕТНО

Что будет сделано по нацпроектам

В 2020 году на реализацию федерального проекта "Комфортная городская среда" планируется около 555 миллионов рублей. На эти деньги планируется благоустроить 150 территорий и объектов в городах и поселках региона: 109 дворов и 41 общественное пространство. На данный момент 10 объектов уже завершены, на 54 ведутся работы. Все работы по всем 150 терриориям планируется закончить до 1 сентября.

Второй нацпроект - расселение ветхого жилья. В этом году необходимо расселить 620 человек, больше половины уже переселено. Причем в 18 муниципальных образованиях людям не будут давать новые квартиры, тут власти пошли другим путем: у собственников выкупают их аварийное жилье, а на полученные деньги они могут купить себе, что хотят. В этом есть и плюсы, и минусы: с одной стороны, жители не привязаны к конкретному муниципальному фонду, с другой - выкуп редко идет по той цене, которая устраивает владельцев. В частности, во Владимире программа расселения ветхого жилья тормозит именно из-за разногласий с муниципалитетом по поводу стоимости квадратного метра. В 12 территориях для расселения ветхого жилья запланировано строительство 12 многоквартирных домов.

По федеральному проекту "Жилье" Владимирская область в 2020 году должна ввести в строй 860 тысяч квадратных метров новостроек. Сейчас в регионе 52 застройщика реализуют 113 проектов строительства. Введено в эксплуатацию 258 тысяч квадратных метров. Это 30% от годового объема, так что коронавирус на темпах застройки не сказался, все строительные компании в апреле работали.

По нацпроекту "Чистая вода" запланирована реконструкция водозабора в Юрьев-Польском, строительство двух водозаборных скважин в Лакинске и еще некоторые работы. В июнен начнется очистка реки Унжа, вообще проект рассчитан на три года, начат он в 2019 году. В рамках проекта "Чистая страна" в 2020 году будет рекультивировано три несанкционированные свалки, на это выделено 128 миллионов рублей. Александровская свалка в список не входит, по ней до сих пор идет судебное разбирательство. Рекультивируют свалки в микрорайоне Оргтруд, Петушинскую свалку и свалки в Красной Горбатке.

По проекту "Безопасные и качественные дороги" уже заключены контракты на ремонт 49 объектов на 846 миллионов рублей, это больше 90% всех запланированных средств. На сэкономленные деньги будут отремонтированы еще 22 дороги. Работы начались во Владимире и Суздале, а также на региональных дорогах. По тому же проекту запланирована установка 20 видеокамер на дорогах области для фиксации нарушений.