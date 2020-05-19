Директор департамента культуры - об увольнении семи руководителей культурных учреждений в Коврове: "Такие решения принимать просто нельзя"

18 мая мэр Коврова Юрий Морозов объявил о немедленном увольнении по ст. 2 п. 278 ТК (без объяснения причин) семи руководителям городских учреждений культуры: директорам музыкальной школы № 1, школы искусств им. Иорданского, Детской художественной школы и всем руководителям ДК культуры. Сделано это было быстро и кратко: мэр вызвал директоров к себе, объявил о своём решении и посоветовал "искать работу". Правда, как объяснил Юрий Морозов на следующий день, формулировка "без объяснения причин" равнозначна сокращению штата: то есть с выплатой двухмесячного заработка и без "черной метки" в трудовой книжке.

Как рассказали семеро уволенных, им объяснили такое решение экономическими факторами: все учреждения культуры из-за коронавируса закрыты на неопределенный срок, доходов не приносят, а бюджет покрывает только зарплаты. На все остальное - развитие, коммуналку, оборудование - учреждения культуры должны зарабатывать сами. Вот мэр Юрий Морозов и решил провести "оптимизацию учреждений".

- Нужны новые руководители, способные более эффективно работать в новых условиях, - якобы (со слов уволенных) заявил Морозов.

Уволены директора семи учреждений культуры

Сам мэр на брифинге спустя сутки подтвердил, что претензии не к работе заслуженных людей с многолетним опытом, многие из которых буквально создали с нуля возглавляемые ими структуры - дело чисто в экономии. Сейчас в каждом ДК и школе искусств есть бухгалтер, завхоз, кадровик... Ну и, конечно, директор. Все это мэр решил ликвидировать и создать объединенную структуру управления городскими учреждениями культуры, подчиненную непосредственно горадминистрации Коврова. Уволенным руководителям, кстати, могут предложить работу - но уже без директорских окладов.

Насколько эффективно будут работать городские учреждения культуры, подчиненные одной, непосредственно связанной с мэрией, структуре, пока неясно. Но, скорее всего, такое объединение даст и обратный эффект - так как культура отнесена к наиболее пострадавшим от коронавируса сферам, на ее возрождение можно ожидать существенного федерального финансирования. В Москве, например, уже компенсируют городским театрам и музеям все выпавшие доходы, во Владимирской области учреждениям культуры снизили госзадания - по-простому, планы прибыльности. Но все это будет, только если культура вообще сохранится, что в Коврове теперь под большим вопросом.

Директор департамента культуры Алиса Бирюкова так прокомментировала ситуацию в Коврове (публикуем с несущественными сокращениями): "Такие решения, которые повлекут за собой немалые последствия для развития культуры во втором по величине городе Владимирской области, просто нельзя. Муниципальная сфера культуры финансируется не только из местного, но и из областного бюджета. Регион делает очень многое для поддержки муниципальных учреждений культуры – от субсидий на повышение заработной платы их работникам до предоставления средств на ремонтные работы, грантовой поддержки на реализацию творческих проектов.Поддержка по всем направлениям оказывалась и Коврову: в прошлом году школы искусств города в рамках профильного нацпроекта получили новые музыкальные инструменты, ковровские дома культуры неоднократно становились обладателями областных грантов на творческие проекты, в этом году выделены областные средства на проведение ремонтных работ в ковровской библиотеке. В ДК им. Ногина при федеральной поддержке открыт первый муниципальный виртуальный концертный зал. Руководством Коврова проявлено отношение к сфере культуры, как к наиболее простому источнику экономии, – вопреки общегосударственному вектору развития культуры, вопреки идеологии национального проекта «Культура», который нацелен на сохранение и расширение сети учреждений. Последствия таких решений будут, к сожалению, ощущаться долго. Увольнение руководителей, увы, – лишь первый шаг. За ним, судя по планам руководства Коврова, – реорганизация сферы культуры, сокращение сети учреждений. Это редчайший случай на всем культурном пространстве России.

Но надо помнить и о том, что формальное сокращение сети учреждений может повлечь за собой сокращение федерального финансирования. Сейчас, когда все ответственные работодатели прилагают усилия к сохранению рабочих мест, глава местного самоуправления принимает ровно обратное решение, делая это в сфере, являющейся одним из действенных элементов Стратегии национальной безопасности страны.

Департамент культуры активно взаимодействует со всеми главами муниципальных образований региона, мы очень благодарны тем главам, которые объективно оценивая ситуацию сегодняшнего дня, направляют усилия на поддержку сферы культуры, ремонт и строительство новых объектов культуры. Пример Коврова на этом фоне – достоин самого серьезного разбирательства.

Экономия на культуре имеет лишь кажущуюся легкость, но со временем обходится очень дорого".