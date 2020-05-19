Во Владимирской области заразившихся коронавирусом принимает 11 больниц: куда будут возить больных из районов

Во Владимирской области подготовлено 719 коек для больных коронавирусом - это 106% от количества, запланированного Минздравом. По статистике ВОЗ, в госпитализации нуждается около 20% заразившихся коронавирусной инфекцией, из них около 5% больных потребуется подключение к аппарату ИВЛ. Таким образом, больницы Владимирской области справятся с нагрузкой, пока число заболевших в регионе не превысит 3500 человек. На данный момент подтверждено около 2000 случаев коронавируса.

Больных COVID-19 будут распределять так.

Детей из Владимира и Радужного - в больницу №2 г. Владимира (инфекционное отделение №1), 45 коек.

Взрослых из Владимира, Радужного, Собинского, Судогодского, Суздальского и Юрьев-Польского районов - в больницу №6 г. Владимира, 154 койки (из них 105 с подачей кислорода, в том числе 30 реанимационных с ИВЛ).

Взрослых и детей из Александровского, Киржачского и Кольчугинского районов - в александровскую районную больницу, 85 коек (из ни 55 с подачей кислорода, в том числе 30 с аппаратами ИВЛ).

Дети и взрослые из Гороховецкого района - в Гороховецкую центральную районную больницу, 16 коек (из них 9 с подачей кислорода и 4 реанимационные койки с аппаратами ИВЛ).

Дети и взрослые из Гусь-Хрустального района - в Гусь-Хрустальную городскую больницу, 51 койка (из них 37 с подачей кислорода и 10 с ИВЛ).

Дети и взрослые из Коврова, Вязниковского, Камешковского и Ковровского районов - в Центральную городскую больницу Коврова, 80 коек (без ИВЛ).

Взрослых и детей из Мурома, Меленковского, Муромского и Селивановского районов - в Муромскую больницу №3, 27 коек (все с подачей кислорода, 15 коек – с аппаратами ИВЛ).

Взрослых из Мурома, Меленковского, Муромского и Селивановского районов - в Муромскую больницу №1, 30 коек (все с подачей кислорода, в том числе 11 – с аппаратами ИВЛ).

Взрослых и детей из Петушинского района - в Петушинскую районную больницу, 31 койка (все с подачей кислорода, 11 коек – с аппаратами ИВЛ).

Также взрослых с коронавирусом со всего региона принимает Областная клиническая больница. Здесь развернут инфекционный госпиталь на 181 койку, из них 64 с подачей кислорода, 25 – с аппаратами неинвазивной ИВЛ и 37 реанимационных коек с аппаратами инвазивной ИВЛ.

Для детей в Областном центре специализированных видов помощи подготовлены 22 койки, 15 из них с подачей кислорода и 7 – с аппаратами ИВЛ.

В ближайшее время в Ковровской многопрофильной городской больнице №1 будет развёрнуто 60 коек. Там будут принимать взрослых из Коврова, Вязниковского, Камешковского и Ковровского районов.