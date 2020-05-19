Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 19 мая 2020: заболеваемость выше среднероссийской (без учета Москвы)

Владимирская область в очередной раз выдала резкий рост числа подтвержденных случаев коронавируса. За предыдущие сутки до психологически важной черты "100 зараженных" не хватило всего одного человека. И по общему числу заражений, и по суточному приросту Владимирская область уже не первую неделю держится в первых двух десятках регионов России. По количеству подтвержденных случаев коронавируса на популяцию Владимирская область опережает среднероссийский показатель, хотя и незначительно. Если не учитывать число подтвержденных случаев коронавируса в Москве (а оно составляет практически половину всех случаев, зарегистрированных в России), то среднероссийский показатель составляет 1,1 заражений на 1000 населения. А во Владимире такой же подсчет дает 1,36 заражений на 1000 населения, что на 20% выше, чем в среднем по стране.

Правда, одновременно с резким ростом числа заражений во Владимирской области наблюдается такое же резкое увеличение количества выздоровевших от коронавируса. На данный момент лабораторно подтверждено 242 случая излечения от коронавируса. На прошлой неделе это число было вдвое меньше. Такой резкий рост числа вылечившихся, по мнению медиков, может свидетельствовать о стабилизации ситуации в регионе - новые положительные анализы, конечно, выявляются, но с учетом скорости тестирования это, скорее всего, те, кто подцепил коронавирус во время длинных майских выходных. А сами по себе случаи новых заражений должны вскоре уменьшиться, во всяком случае, если экстраполировать ситуацию из соседних регионов и других стран.

По последним данным, в лабораториях медицинских учреждений Владимирской области, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзор) и Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) проведено более 43 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях региона – более 25 тысяч исследований).

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения больницы и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.