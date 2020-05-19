Во Владимире планируют увеличить количество дежурных групп в детсадах

Из-за коронавируса полтора месяца дошколята не посещали детские сады, оставшись дома с родителями на самоизоляции. Но сейчас, когда разрешили работать строительной отрасли, производству и предприятиям сферы бытовых услуг – парикмахерским, ателье, ремонтным мастерским и прочим – оставаться дома малышам стало просто не с кем. И во Владимире с 14 мая дежурные группы, рассчитанные максимум на двенадцать ребят, открылись в каждом саду. Правда, попасть в них оказалось не так-то просто.

- Мы с мужем должны были оба выйти на работу, заведующей в детский сад, как и положено, отнесли ходатайства, подтверждающие, что мы действительно идем трудиться, а не просто так хотим избавиться от ребенка. Сначала нам сказали, что больше ничего не надо, потом попросили принести справку, что ребенок здоров и не контактировал с заболевшими коронавирусом. Я не против принести справку, но как ее взять? Позвонили в поликлинику, куда мы прикреплены – нам сказали, что такую справку нам никто не даст, потому что у них нет сейчас дней здоровых детей, когда выдают такие справки. А без справки место в садике не получить. Можно пойти к платному врачу, но у нас, после того, как мы не работали по полтора месяца, на это просто нет денег, - пожаловалась наша читательница Анна Синицына.

Впрочем, судя по соцсетям, с похожей проблемой столкнулась не только она одна. Причем мамы из Октябрьского и Фрунзенского районов, дети которых относились к городским детским поликлиникам №№ 2, 4, 5, без проблем ответил малышей в сад. Заведующие дошкольных учреждений, как и было задумано, сами обратились в поликлиники и получили информацию о том, контактировал малыш с заболевшими или нет, а также не болеет ли он сам. Но во Владимирской детской поликлинике №1 выдавать такую информацию отказались.

Впрочем, как заверили в городской администрации, сейчас вопрос уже решен. Ходить в поликлинику со здоровым ребенком родителям не нужно, а порядок получения места в дежурной группе детсада остается прежним: нужно предоставить на имя заведующей детским садом ходатайство от работодателя, подписанное руководителем, на бланке предприятия. Важно, чтобы там были указаны фамилия-имя-отчество и должность родителя ребенка и отмечено, что он приступил к работе не удаленно, а именно в том месте, где находится компания. Затем в течение одного-двух дней в поликлинике, к которой относится малыш, проверят информация о том, что ребенок здоров и не контактировал с больными людьми, и ему будет можно посещать дежурную группу. Идти при этом к врачу с ребенком не нужно.

Если родителей двое, ходатайство надо принести каждому. Если же папа или мама пока не работает – места в садике пока не дадут. Кстати, количество дежурных групп в каждом садике не ограничено и, как рассказал врио вице-губернатора Александр Ремига, во Владимире планируют удвоить число уже открытых дежурных групп. Решается вопрос и об открытии частных садиков, куда тоже смогут отдать дошколят работающие родители.

КОНКРЕТНО

Если у вас возникли проблемы при оформлении малыша в дежурную группу, можно обратиться в управление образования по телефону 8(4922)53-70-85.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Суздальском районе построили новый детский сад

Но принимать детей он начнет еще нескоро

Современный детский садик на 108 мест появился в поселке Сновицы Суздальского района. На его строительство, начатое в мае прошлого года, потратили более 84 миллионов рублей. В новом саду появится пять групп, три из которых – ясельные, а работать будут десять человек. Власти уверены, что новый детский сад решит проблему дефицитом мест, из-за которого родители стараются пристроить малышей в детсады Владимира. Но пока садик останется закрытым: принимать детей там начнут только на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений, а когда он наступит – предсказать пока невозможно.