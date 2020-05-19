Владимирская область попала в пятерку популярных направлений для аренды дачи во время коронавируса

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировал заявки на бронирование за последние четыре недели и выявил самые популярные направления для аренды загородного дома на время пандемии. Больше всего спрос растет на коттеджи в Московской, Владимирской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Меньше туристы стали интересоваться домами в Карелии, Новгородской и Ленинградской областях, а также в пригороде Санкт-Петербурга. Выросла средняя продолжительность отдыха в загородных домах на две ночи по сравнению с прошлым годом, туристы снимают коттеджи в среднем на десять дней. В дальнейшем спрос на загородный отдых в близлежащих областях будет увеличиваться. Это связано с закрытием до 1 июня курортов Крыма и Краснодарского края. Поэтому россияне, в особенности семьи с детьми, чаще стали бронировать загородные дома в соседних областях и регионах. Владимирцы – не исключение и тоже хотят выбраться из города, где даже погулять с ребенком нельзя, на природу. Увы, по карману это не всем.

Дорогая моя дача

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- Уже понятно, что отпуск нам не светит, но двоих детей – три года и семь лет – хочется вывести на природу, старшему укрепить здоровье перед школой, тем более, что он безвылазно дома просидел два месяца. Совей дачи у нас нет, стали рассматривать варианты, чтобы снять на два месяца – у меня как у педагога длинный отпуск. И поняли, что дешевле купить. Все, что с минимальными удобствами, нам просто не по карману, - делится жительница Владимира Елена Савинова.

Действительно, цена на аренду резко пошли вверх. Самый дорогой традиционно Суздаль. Снять дом на улице Ленина, в старом Суздале, можно за 180 тысяч в месяц. Да, в вашем распоряжении будет убранный участок, где дети не рискую пораниться о старый хлам, удобная современная мебель, газ, водопровод, канализации и даже баня. Подросли цены и в районах, которые ближе к Москве. В Александровском районе тоже есть интересные предложения. Пожить на деревянной даче предлагают за 130 тысяч рублей в месяц. Еще такую же сумму нужно отдать в залог. В качестве арендаторов хозяева хотели бы видеть спокойную семью. В доме есть газ, свет, вода, посудомойка, кофемашина и стиральная машина, диваны с плюшевыми покрывалами и компьютер, а во дворе – мангал. В СНТ ч романтическим названием «Чародеи» Петушинского района, где с середины апреля введен карантин, отменять который не планируют, снять домик с ванной, туалетом и балконом, предлагают за 100 тысяч рублей. А вот в Киржачском районе дачу с водопроводом, но душем и туалетом на улице, сдают за сто тысяч в месяц. Причем еще недавно ее же хотели сдать за 38 тысяч рублей. «Находится в живописном, экологически чистом и тихом месте. Дом на берегу ручья, лес 60 соток на своём участке с ягодами, грибами, цветниками, все ухожено! Дом полностью укомплектован для комфортного проживания: 2 телевизора, высокоскоростной интернет, 2 изолированные спальни с полуторными кроватями, 1 проходная спальня, 1 раскладной диван на кухне. Горячая вода в доме на кухне, стиральная машина. 3 комфортных места для работы на компьютере, либо занятиями ребенку. Душ на улице с автоматическим подогревом воды», - так описывают ее в объявлении.

Впрочем, в пригородах Владимира снять можно подешевле – всего за восемьдесят тысяч в месяц, правда, со всеми удобствами. А в поселке Боголюбово коттедж с горячей водой, душем и мангалом (это особо подчеркивают в объявлении) сдают за 60 тысяч рублей плюс коммуналка.

Тряхнуть стариной

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Хотите сэкономить? Поезжайте в деревню, в глушь. За тридцать тысяч можно снять домик в Киржачском районе без отдельных комнат. Душ есть, но в отдельном здании. За эту же сумму снять дом со всеми удобствами можно в Муромском районе. Более того, на участке будет баня, а жить с вами будет банщик-садовник, который, как в объявлении, будет собирать урожай к вашему столу, топить баню и сауну, а также может организовать гостям экскурсию по Мурому.

Есть жилье и еще доступнее – за десять-пятнадцать тысяч рублей можно снять домик практически во всех районах области. Правда, такой вариант подойдет тем, кто жаждет ностальгии: привозной газ в баллонах, обои, поклеенные в 60-х годах прошлого века, удобства на улице и мебель, относящаяся еще не к антиквариату, но уже к рухляди, ждут вас. Зато можно гулять по участку – по пояс в траве, аутентично вытаскивать ведра с водой из колодца, вспоминая предков, и готовить на костре – если снова не введут пожароопасный сезон. И, конечно, дышать свежим воздухом.

Глоток свободы

Этой весной из-за эпидемии коронавируса во Владимире расцвел новый бизнес: жители сдают частные дома в черте города посуточно. Цена варьируется, но в среднем за сутки просят полторы – три тысячи рублей. За эти деньги обещают природные красоты и пение птиц. Выбрать вариант можно в любой части города, но большинство вариантов в Октябрьском и Фрунзенском районе. «Дача сдается только для спокойного отдыха в окружении природы, рядом с лесом. Всем известно, что лес благотворно влияет на самочувствие человека. Эта зеленая лаборатория, вырабатывающая кислород, способна подарить полноценный отдых и стать величайшим источником вдохновения», - так описывают их в объявлении. Снять домик на сутки предлагают и в черте города, в двух шагал от остановки. Здесь тоже есть свои удобства: «На участке есть мангал с коптильней и запас дров для его растопки. Вода в кулере, диван и кровать». Как говорят хозяева, услуга пользуется спросом: дома снимают не только в выходные, но и в будни. Компании, соскучившиеся по шашлыкам, и семьи с детьми, мечтающие, чтобы после душной квартиры ребята смогли поиграть на свежем воздухе.