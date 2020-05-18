2020-05-18T13:02:36+03:00
Спорт

Телеканал «Матч ТВ» «похоронил» владимирское «Торпедо»

В ответ в клубе заявили, что живее всех живых, игроки тренируются по домам и нет даже речи о переводе в статус любителей
Алексей СУХОВ
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Сейчас "Торпедо", конечно же, тренируется по домам. Тренировки на стадионе могут быть возобновлены лишь в июне.Сейчас "Торпедо", конечно же, тренируется по домам. Тренировки на стадионе могут быть возобновлены лишь в июне.Фото: Виктория СУХОВА
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В ПФЛ досрочно завершился сезон. В том числе и для команд зоны «Запад», где выступают две команды из Владимирской области. Но не успели футболисты владимирского «Торпедо» разочарованно вздохнуть, как тут же подоспела еще одна шокирующая новость — от телеканала «Матч ТВ».

Федеральный спортивный канал заявил на своем сайте, что владимирское «Торпедо» близко к тому, чтобы потерять профессиональный статус. При этом телеканал даже имел сведения, что из-за последствий пандемии коронавируса экономическая обстановка в клубе такая, что там уже выставляют игроков на рынок в качестве свободных агентов. То есть бесплатно. Связано это с тем, что бюджет клуба, учредителями которого являются областные и городские власти, может быть урезан, причем чуть ли не вдвое. А он и сейчас составляет скромные 36 миллионов рублей.

Вот только в клубе тут же эту информацию опровергли. И вообще очень удивились новости, о чем сразу же оповестили всех на официальном сайте.

"Руководство "Торпедо" откровенно удивлено информацией, размещенной на сайте "Матч ТВ" о возможной потере нашим клубом профессионального статуса. По состоянию на данный момент, когда завершено первенство ПФЛ, директор клуба Александр Акимов находится в постоянном контакте с учредителями коллектива, и ни разу ими не ставился вопрос о снятии с соревнований", - заявили руководители клуба

Напомним, что торпедовцы завершили сезон в зоне «Запад» ПФЛ на четвертом месте. При этом все команды в турнире сыграли лишь по 17 матчей. Последние несколько месяцев владимирские футболисты, как и многие другие находились на самоизоляции и тренировались по домам. Но не только. Команда помогала коронавирусным больным: закупила чистую воду для инфекционного госпиталя во Владимире. Так что с деньгами у команды и вправду все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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