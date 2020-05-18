Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 18 мая 2020: закрыт въезд в Нижегородскую область, а власти говорят о сокращении регионального бюджета

Количество зараженных Covid-19 на территории Владимирской области за последние сутки увеличилось на 81 человека. Не рекорд, но опять больше 80, так что мы по-прежнему находимся в нестабильных условиях.

Вот как распределились случаи заражения по районам:

- 21 сл. в г. Гусь-Хрустальном,

- 16 сл. в г. Владимире,

- 9 сл. в Александровском,

- 7 сл. в Муромском,

- 5 сл. в Камешковском,

по 4 сл. в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах,

- по 3 сл. в Киржачском, Судогодском, Ковровском и Меленковском районах,

- по 1 сл. в Селивановском, Собинском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1738 случаев заболевания (342 сл. в г. Владимире, 276 сл. в г. Петушинском, 217 сл. в Гусь-Хрустальном, 165 сл. в Ковровском, 159 сл. в Александровском, 152 сл. о. Муром, 94 сл. в Кольчугинском, 62 сл. в Судогодском, 54 сл. в Собинском, 50 сл. в Юрьев-Польском, 48 сл. в Киржачском, 31 сл. в Меленковском, 27 сл. в Камешково, 23 сл. в Суздальском, 21 сл. в Вязниках, 7 сл. в г. Радужном, 6 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском). Новых выздоровевших и умерших нет.

Тем временем, въезд в Нижегородскую область был ограничен, в том числе со стороны Владимирской области. До въезда в соседний регион необходимо зарегистрироваться на портале nn-card.ru и разместить заявку на въезд. При этом въезжающим гражданам предлагается подписать уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции сроком на 14 дней.

На пунктах въездного контроля проверяют наличие регистрации в Нижегородской области или оформленного служебного пропуска (он оформляется только через действующую на территории Нижегородской области организацию через портал «nn-card.ru» и должен быть доступен в личном кабинете въезжающего гражданина).

Выборочно на пунктах пропуска проверяют грузовой и личный транспорт, следующий транзитом через регион. Отсутствие необходимых документов при въезде может привести к изоляции на 14 дней в платных охраняемых обсерваторах и штрафу.

Коронавирус больно бьет и по экономике региона. Власти Владимирской области оценили приблизительный ущерб региональному бюджету по итогам второго квартала 2020 года. И он может составить семь миллиардов рублей. Только по налогам может выпасть более 600 миллионов.