Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 17 мая 2020: прокуратура проверяет 35 больниц региона, где медикам не выплатили положенные надбавки за работу с COVID-19

Ситуация с коронавирусом во Владимирской области в мае становится все серьезнее. И дело не только в ежедневном приросте числа заболевших на 60-80 человек. Проблема возникает с медицинскими работниками. Они постоянно находятся в зоне повышенного риска заражения, 10% всех заболевших коронавирусом в регионе - это медики. И при этом во Владимирской области (не только в ней одной, проблема системная, по всей стране) за апрель врачи, фельдшеры и медсестры получили вместо обещанных президентом 50-80 тысяч рублей мизерные надбавки. Соцсети переполнены постами, где медики показывают квитанции о зарплате с надбавками за работу с коронавирусом - 200, 500, 1000 рублей.

В результате свои проверки начали правоохранительные органы. Так, прокуратурой Владимирской области проведена проверка по публикациям СМИ о занижении федеральных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам, зараженным коронавирусной инфекцией. Уже установлено, что федеральные выплаты занижались в 35 учреждениях здравоохранения области. Вопреки требованиям федерального законодательства, выплаты начислялись не за все время работы, а в пересчете на минуты - то есть месячная доплата делилась на общее число отработанных за месяц минут, а потом умножалась на то время, которое врач работал непосредственно с зараженным.

Такие нарушения найдены почти во всех медицинских учреждениях региона: в больницах Владимира, Коврова, Гусь-Хрустального, Муромского района, Александровского района, Камешковского района, Судогодского района, Вязниковского района, Петушинского района, Собинского района, Селивановского района, Гороховецкого района, Кольчугинского района, Меленковского района, Юрьев-Польского района, Киржачского района и ЗАТО город Радужный. Прокурорамы внесены представления главврачам больниц. Похоже, именно главные врачи и ответят за неправильное начисление. Хотя очевидно, что придумали это они не сами, по поводу поминутного начисления разъяснения давал департамент здравоохранения. Хотя и там, скорее всего, не первоисточник: аналогичные нарушения наблюдаются по всей стране, то есть кто-то разослал по регионам соответствующую инструкцию. К делу подключилась Генеральная прокуратура.

По требованию прокуроров уже произведен перерасчет выплат медицинским сотрудникам некоторых больниц. Отдельно проверку по выплатам медикам, работающим с коронавирусом в Александровском районе, начал владимирский Следственный комитет.

Владимирский облздрав открыл "горячую линию" по выплатам медикам, работающим с Covid-19. При возникновении вопросов по теме начисления стимулирующих выплат, которые положены сотрудникам больниц, работающим с коронавирусными пациентами, медицинские работники и представители персонала могут позвонить на «горячую линию» по тел. 8 (800) 707-19-55. Она работает круглосуточно.

При необходимости поступившие звонки будут оперативно переадресованы специалистам отдела экономического анализа и прогноза Департамента здравоохранения Владимирской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Весенний призыв пройдет с учетом ситуации с коронавирусом. Во Владимирской области на военную службу планируется призвать 1400 новобранцев, это немного больше, чем было в прошлые призывные кампании. Прохождение медкомиссий и прочих мероприятий пройдет с соблюдением всех мер безопасности. В военкомат области поставлено более 18 тысяч масок, свыше 300 литров дезинфицирующей жидкости и более 2,5 тысяч тест-систем для проверки призывников на СОVID-19. Также все военкоматы и областной сборный пункт обеспечены бесконтактными термометрами и бактерицидными лампами.

Отправки владимирских призывников к местам несения военной службы начнутся с 20 мая. Ребята будут обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами защиты лица на весь маршрут следования.