Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 16 мая 2020: больше 1500 заболевших коронавирусом и почти 800 - вирусной пневмонией

Владимирская область продолжает удерживать примерно 20-е место по количеству подтвержденных случаев коронавируса среди регионов России (при том, что по населению область находится на 34-м месте). По последним данным регионального Роспотребнадзора, количество заболевших превысило полторы тысячи человек, а 15 мая поставило рекорд по новым случаям заболевания - 88 подтвержденных заражений за сутки. По показателям суточного прироста заражений Владимирская область тоже примерно на 20-м месте в стране.

И это еще не вся серьезность ситуации. Во Владимирской области растет не только количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, но и число обращений с вирусными пневмониями. Причем все больше пациентов с пневмонией болеют в тяжелой форме, попадают в больницы и остаются там на долгий срок - 2-3 недели. Весьма вероятно, что большая часть пациентов с пневмонией также являются носителями коронавируса, так как именно пневмония чаще всего сопровождает тяжелые формы COVID-19.

Динамика заражения вирусной внебольничной пневмонией в мае во Владимирской области такова:

1 мая - 53 новых случая, 516 пациентов в больнице.

2 мая - 32 новых случая, 498 пациентов в больнице.

3 мая - 21 новый случай, 514 пациентов в больнице.

4 мая - 13 новых случаев, 533 пациентов в больнице.

5 мая - 12 новых случаев, 537 пациентов в больнице.

6 мая - 19 новых случаев, 550 пациентов в больнице.

7 мая - 32 новых случая, 583 пациента в больнице.

8 мая - 71 новый случай, 571 пациент в больнице.

9 мая - 65 новых случаев, 583 пациента в больнице.

10 мая - 53 новых случая, 639 пациентов в больнице.

11 мая - 8 новых случаев, 650 пациентов в больнице.

12 мая - 22 новых случая, 681 пацент в больнице.

13 мая - 46 новых случаев, 698 пациентов в больнице.

14 мая - 106 новых случаев, 712 пациентов в больнице.

15 мая - 36 новых случаев, 730 пациентов в больнице.

Как видим, в первых числах мая, несмотря на регистрацию несколько десятков новых случаев пневмонии ежедневно, число больных в стационарах не росло. То есть люди заболевали, ложились в больницу, вылечивались и выписывались. А вот с 5 мая начался стабильный рост числа больных в стационарах. К 15 мая число пациентов, находящихся в больнице с диагнозом "вирусная пневмония" (им всем автоматически делается анализ на COVID-19) составляет почти половину от числа зараженных коронавирусом.

Скорее всего, такой рост числа превмоний является последствием теплых майских выходных, когда никто не соблюдал режим самоизоляции, и люди гуляли и могли перезаражать друг друга. Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, а самый частый срок проявления симптомов болезни - 5-7 дней после контакта с вирусоносителем. Так что люди, хорошо погулявшие с 1 по 5 мая, должны были начать заболевать и обращаться к врачам с 5 по 10 мая. Именно на эти даты и приходится всплеск заболеваний пневмонией. А скоро мы получим вторую волну - от вторых майских выходным.

Не нарушайте режим самоизоляции, оставайтесь дома!