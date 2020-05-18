Что будет с парком «Добросельский»: проект советских времен, много лавочек и 68 вырубленных деревьев

Мэрия Владимира готова потратить 73 миллиона рублей на реконструкцию парка «Добросельский». Изучив сметы. мы расскажем вам, чем местные власти хотят порадовать жителей восточной окраины города.

Проект парка "Добросельский". Предоставлено администрацией города Владимира.

На проекте обновленный «Добросельский» выглядит в лучших традициях советской градостроительной школы: радиальная планировка с отходящими в разные стороны широкими двойными дорожками. Сверху все это выглядит нереально эпично, но обычно такие проекты на поверку оказываются неуютными и пустоватыми. Особенно печально такие радиальные парки выглядят зимой. Осваивать под благоустройство будут большой пустырь внутри обнесенной металлическим забором зеленой зоны, где сейчас местные жители выгуливают собак. Последних предлагается загнать в специальную резервацию, именуемую Дог-парком. Стоит ли говорить, что изначальный проект, представленный два года назад, выглядел совершенно иначе. Новомодные идеи в стиле Бьяке Ингельса с арочками на входе безжалостно вырезаны. Вкусы у проектировщиков мэрии не меняются.

Проект парка "Добросельский". Предоставлено администрацией города Владимира.

Для малышей в парке запланированы две игровые площадки: побольше и поменьше. На главной площадке будут игровые комплексы с горками и канатными дорогами, качели на пружинах в виде лягушек и пчелок, классические деревянные качели, батуты и стилизованные скамейки. Мы насчитали 48 различных игровых снарядов. Все они будут сделаны гигантом детской игровой индустрии компанией КСИЛ, так что не стоит ждать от парка каких-то откровений. Все эти качели и комплексы — стандартные формы, которые стоят во дворах по всему бывшему СССР. Даже цвета решено оставить стоковыми. Разумеется, игровую площадку обнесут стилизованным КСИЛовским заборчиком по колено взрослому человеку.

Иное дело — скамейки. Их мэрия решила заказать у белгородской фирмы Urbanmaf, делающей современную и долговечную уличную мебель. На первом этапе строительства установят 70 скамеек и 56 новеньких урн. Во вторую очередь установят еще более 200 скамеек и 167 урн. Эта же фирма обустраивала своей мебелью белгородский центральный парк, местным жителям понравилось.

Проект парка "Добросельский". Предоставлено администрацией города Владимира.

Наконец-то в парке «Добросельском» появится туалет. Причем, он будет бесплатным, с унитазами для взрослых и детей, с тактильной плиткой и прочими радостями цивилизации. Радует, что это будет не тупо воткнутая где попало будка, а вполне цивильная стилизованная под общий стиль парка кабинка.

А вот экологам проект нового парка «Добросельского» явно не понравится. Несмотря на все заверения мэрии, предполагается серьезная вырубка. Под топор попадут 68 деревьев: ели, березы, клены и ясени. Потеря 18 кустов при этом не выглядит катастрофой. Так называемых компенсирующих посадок не предусмотрено: все пространство просто засеют газоном. Дорожки выложат плиткой.

Проект парка "Добросельский". Предоставлено администрацией города Владимира.

Проект парка "Добросельский". Предоставлено администрацией города Владимира.

Спортивный комплекс, который должен стать гвоздем программы, оборудуют неожиданно хорошим немецким спортинвентарем фирмы HASPO. В парке появится площадка для тенниса, гандбола, волейбола, хоккея и даже памп-трек. Это будет первый во Владимире проект, рассчитанный не только на детей, но и на подростков.