Владимирский мусор повезли в Доброе на сортировку

Владимирский мусор наконец-то начнут сортировать? Руководитель регионального отделения организации «ЖКХ-Контроль» Альберт Русанен в эфире радио «КП-Владимир» (104,3 FM) сказал, что теперь часть твердых бытовых отходов из областного центра будут возить на мусоросортировку в Добром.

- Компания «Биотехнологии» (является регоператором в зоне №2, куда входит и Владимир — Авт.) и компания «УНР-17» договорились об этом, - рассказал он. - Договор с ними подписан был в начале мая. По нему теперь часть машин следует на мусоросортировочную станцию, принадлежащую УНР. Но не все. Насколько я знаю, например, раздельно собранный мусор туда не попадает. Интересно, куда он уходит?

Напомним, что еще в январе, когда во Владимире выбрали регионального мусорного оператора, отходы должны были направляться на мусоросортировку. Это обязательное условие мусорной реформы. Вот только у самого регоператора (компания «Биотехнологии») сортировочной станции не было. В итоге, четыре месяца мусор возился на территорию бывшего тракторного завода. По словам руководства «Биотехнологий», там у них была своя небольшая мусоросортировка. Вот только на деле это обычная свалка. Так что вопрос сортировки оставался открытым.

И вот подписан договор между двумя мусорными компаниями на полноценную сортировку мусора. Вопрос закрыт? Не совсем. Причем у «УНР-17» и «Биотехнологий» немного разный взгляд на сложившуюся ситуацию.

- По нашим приблизительным оценкам, к нам сейчас направляется всего лишь пятая часть всего владимирского мусора, - рассказала Виктория Панфилова, руководитель «УНР-17». - Куда уходит остальной, мы не знаем.

В компании уверены, существующая ситуация выгодна «Биотехнологиям», потому что позволяет дважды зарабатывать на мусоре. Первый раз — когда горожане платят по тарифу за вывоз мусора, второй — когда отсортированный мусор продается сторонним переработчикам, и эти доходы не учитываются при тарифообразовании. А ведь если бы эти доходы были учтены, то тариф для населения мог стать меньше.

- Тариф формируется из расходов компании на сортировку и переработку и доходов от реализации вторсырья. Доходы вычитаются из расходов. Так и получается та разница, которую надо компенсировать тарифом. Так что чем выше доходы, тем меньше тариф для населения. Вот почему нужна мусоросортировка, - сказала Виктория Панфилова.

В «Биотехнологиях», кстати, с этой точкой зрения УНР-17 не согласны. И говорят, что все сегодняшние действия компании уже заложены в тариф.

- На тариф договор с УНР-17 не повлияет, поскольку и обработка на мусоросортировочной станции в Добром и продажа предприятием отсортированного мусора уже заложены в тарифе, - сказал официальный представитель регоператора Альберт Скворцов. - Пока мы работаем с мусоросортировкой в Добром в тестовом режиме. Должна быть еще одна. И мы ее и планировали изначально.

Где она будет и когда появится, пока неясно.

- Тут нужна инвестиционная программа. Мы планируем ее разработать в середине этого года, - ответил Альберт Скворцов.

Зато у регионального оператора удалось узнать, куда вывозится раздельно собранный владимирский мусор.

- Раздельно собранный мусор отправляется на обработку на мусоросортировочную станцию в Добром (ООО "МПС"), - утверждают в компании. - Биотехнологии платят ООО "МПС" за обработку отходов 413,80 рублей (с учетом ндс, 20% - Авт.) за 1 тонну. Туда отправляется не менее 110 тонн в день.