Владимирки на самоизоляции: «Сказки из чемодана» и модные преображения в онлайн-формате

Волшебные истории, рассказанные Ириной Пономаревой, уже объединили тысячи мам по всему миру. Три года назад Ирина Пономарева начала рассказывать сказки с помощью кукол. После введения режима самоизоляции показывать сказки в привычном формате стало невозможно, и они ушли в онлайн-формат. Проект «Читаем сказки с Ириной Пономаревой» жительница Владимира создала вместе областной библиотекой для детей и молодежи и... куклами.

- Я обрабатываю авторские и народные сказки и иллюстрирую их кукольными представлениями. Первый раз я принесла из библиотеки двадцать пять книг, потому что невозможно было выбрать на месте, - поделилась Ирина Пономарева, автор проекта «Сказки из чемодана».

Вторая идея появилась, когда четырехлетний сын Ирины попросил выучить новогодние стихи: запертый дома, он перепутал, какое сейчас время года. Помочь детям почувствовать приближение праздников и лета она решила с помощью сезонных сказок:

- Первую я готовила к Пасхе, потому что из-за ограничений не удавалось создать подходящее настроение. Я переработала сказку, дизайнер создала иллюстрации, которые легко сделать из бумаги и подручных материалов, которые есть в каждом доме. Любая мама может поставить спектакль сама или вместе с детьми. И оказалось, что это востребовано, к нам присоединились мамы не только из разных городов, но и из разных стран. Благодаря им я знакомлюсь с новыми сказками, которые еще не переведены на русский язык, мечтаю теперь рассказать и их, - признается она.

Впрочем, Ирина оказалась не единственной, кто смог воплотить в жизнь новые проекты, оставшись дома. За время эпидемии коронавируса стилист и молодая мама перевела работу в онлайн и организовала два марафона.

Дарья Туйчина, стилист. Фото из личного архива

Владимирскому стилисту Дарье Туйчиной после введения ограничений про привычный режим работы – с личными встречами с клиентками, поездками в торговые центры, лекциями – пришлось забыть.

- Мне не хотелось отказываться от любимой работы на два месяца, ведь было понятно, что быстро это не закончится. Да и финансовый вопрос никто не отменял. И я решила впервые в жизни провести марафон по разбору гардероба в прямом эфире, - рассказывает Дарья.

Во время такого разбора стилист помогает разобраться в классической женской проблеме со шкафом: вешать некуда, а носить нечего. Вы вместе "перебираете" вещи перед камерой, и Дарья рассказывает, что надо выкинуть, что докупить, что с чем комбинировать.

Стилист сначала хотела провести камерную встречу, всего на несколько участниц. Но оказалось, что многие девушки, оставшиеся дома, хотели бы разобрать свой гардероб и стильно выглядеть даже дома, поэтому пришлось организовать два марафона на несколько десятков участниц из разных городов.

- Конечно, чтобы работать в онлайн-формате, пришлось осваивать техническую часть, но с ней я разобралась довольно быстро. Сложнее было работать, не видя эмоций, получая обратную связь только в чате уже постфактум, - говорит стилист.

После возвращения к прежней жизни, девушка планирует сохранить такой формат: специально для тех клиенток, кто живет в других городах.