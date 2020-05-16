Ночь музеев во Владимирской области: виртуальные экскурсии, цветки из ложек и напутствие от Ильи Муромца

Из-за пандемии любимая всеми культурная акция «Ночь музеев» пройдет в формате трансляций и виртуальных экскурсий, выставок, концертов. Один жирный плюс онлайн-площадок в том, что ехать никуда не придется. Устраивайтесь поудобнее и выбирайте программу по душе.

Ложки, цветы и Дюймовочка

Фото предоставлено Музеем ложки

В этом году основная тема - это «Символы». В Музее ложек выбрали самые нежные, самые весенние, самые загадочные - цветочные символы.

В 17 часов пройдет виртуальный мастер-класс от мастерицы Полины Паниной по изготовлению цветочной композиции из ложек.

А всем, кто интересуется историей, географией, флорой и просто любит красивые предметы, нельзя пропустить онлайн лекцию-экскурсию коллекционера Татьяны Пикуновой о цветочных символах на ложках. Знания гостей проверят с помощью викторины. Самые умные и находчивые получат подарки. Начало лекции — в 19 часов.

Ну и какая же ночь без сказочки? В 20 часов в музее почитают на ложках о девочке, которая родилась на чудесном цветке. Речь, как вы поняли, о Дюймовочке. Гостям также покажут шедевры Николаса Гиша из олова и чудесные иллюстрации Члена союза художников России Ткачева.

Ночь музеев пройдет в группе Музея ложек Вконтакте - https://vk.com/muzeylozhkivladimir

Реконструкция, стихи, куклы

Пройдет «Ночь музеев» и в Муромском историко-художественном музее. Начало запланировано на 20 часов. Гости смогут поучаствовать в виртуальных турах по экспозициям и выставкам «Музей на расстоянии», пролистать самые яркие моменты акции прошлых лет, увидеть выступление клуба исторической реконструкции«Вареж». Также посетители услышат стихи Натальи Смирновой, снова встретятся с художником-модельером Александром Шешуновым, получат напутствие Ильи Муромца, узнают «Как влюбила себя в Муромский музей» Мария Рубцова.

Юные участники смогут посмотреть работы театра кукол «Франт» по мотивам картин Куликова.

Онлайн-трансляция «Ночи музеев» пройдет на страницах социальных сетей Вконтакте - https://vk.com/museum_murom и Одноклассники — https://ok.ru/profile/559608846071.

Обновленный музей Хрусталя

фото ВСМЗ

Не останется в стороне от акции и Владимиро-Суздальский музей-заповедник. В 19.10 владимирцы увидят новый небольшой фильм «Гимн стеклу», который позволит насладиться красотой и гармонией музейной хрустальной коллекции.

Главным событием виртуального путешествия станет прогулка по залам Музея хрусталя во Владимире, где сейчас завершается монтаж новой экспозиции. Проводником в мир стекла станет генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

Вместе с ней зрители пройдут по сверкающим залам музея, узнают об истории стекольного промысла в Гусь-Хрустальном, основанного и получившего мировое признание благодаря поколениям промышленников Мальцовых. Начало – в 19.20.

В год юбилея Великой Победы музейщики представят редкий экспонат – вазу с портретом героя Сталинградской битвы гусевчанина Владимира Виноградова.

В ходе прогулки по музейным залам будут представлены произведения талантливых мастеров и художников Гусь-Хрустального – Касаткина, Муратова, Курилова. Начало – в 20.00.

В 20.30 сотрудники Центра музейной педагогики проведут для маленьких посетителей мастер-класс «Мы рисуем витраж».

А в 21.10 художник по стеклу Луиза Матосян проведет видеоэкскурсию по выставке «Стекла связующая нить», объединившей ее работы и произведения еще одного известного гусевского мастера – Вячеслава Зайцева.

«Ночь музеев» пройдет в социальных сетях — Вконтакте - https://vk.com/vladmuseum

Вопросы художнику - импрессионисту

В Центре ИЗО пройдет сразу четыре трансляции. В 19 часов начнется онлайн-встреча с московским художником-импрессионистом Вячеславом Короленковым. Художник расскажет о себе, о своем творчестве и о направлении импрессионизма. Это крайне интересный формат, так как Вячеслав напишет в процессе встречи небольшой этюд. Кроме того, ему можно будет лично задать вопросы.

В 20 часов можно будет увидеть виртуальную выставку художника-фронтовика Виктора Николаевича Титова. Выставка познакомит с творческим путем и живописными произведениями художника. Работы этого мастера редко можно увидеть в экспозициях музеев или галерей, хотя он долгое время писал бок о бок с признанными владимирскими мэтрами.

В 20.20 начнется трансляция записи концерта владимирского поэта Андрея Варламова «Лирика отражений». Он представляет свои стихотворения и песни в необычном формате. За основу записи взят его концерт, который прошел в 2014 году. Чтобы создать полное погружение в духовный мир их автора, специально подобраны картины и музыка.

В 21.00 — можно будет увидеть запись концерта вокальной группы «Форманта». Александра Загреднюк, Екатерина Васильева, Руслан Шуралев, Артем Гниденко – студенты Института искусств и художественного образования ВлГУ.. В этот раз программа концерта включает произведения разных эпох, стилей и жанров: проникновенные романсы, военные песни, шедевры современных мюзиклов и рок-опер.

В группе Центра пропаганды изобразительного искусства в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/izo33 - планируется провести четыре трансляции.

Затем можно будет их посмотреть на официальном сайте - https://izo33.ru, а также всех социальных сетях: «Одноклассниках» - https://ok.ru/group/52764373352671/topics, «Фейсбуке» - https://www.facebook.com/groups/cpii33.