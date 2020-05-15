Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев: все врачи Владимирской области получили выплаты за работу с коронавирусными больными

После того, как в конце апреля - начале мая медики Владимирской области обнаружили в зарплатных расчетных листках доплаты за работу в условиях коронавируса, разразился скандал. Вместо обещанных президентом десятков тысяч рублей врачи получили по одной-две тысячи, медсестры - по 300-500 рублей. Департамент здравоохранения разъяснил: оплата за работу с COVID-19 поминутная. То есть сумма доплаты делится на количество рабочих минут в месяц, получилось от 2 до 4 рублей в минуту, в зависимости от места работы и категории медика. И если доктор лечил больного с коронавирусом только 4 часа два раза в месяц - вот за эти 8 часов доплату и получит. В поминутном пересчете.

Скандал вышел на федеральный уровень, и департамент здравоохранения сделал перерасчет. Как сообщил директор департамента Алексей Мозалев, выплаты за апрель уже переведены в полном размере.

По постановлениям правительства, за работу с коронавирусными пациентами врачам стационара должны доплатить 80 тысяч рублей, медицинским работникам среднего звена – 50 тысяч рублей, младшему персоналу – 25 тысяч рублей. Врачам в поликлиниках - 50 тысяч рублей, медработникам среднего звена – 25 тысяч, водителям – 25 тысяч. Врачам «скорой помощи» – 22 тысячи рублей, медработникам среднего звена – 11 тысяч, фельдшерам по приему вызовов – 5 тысяч рублей.

Алексей Мозалев сообщил, что выплаты получили 4000 медработников региона. Из федерального бюджета на это пришло 115 миллионов рублей. Средняя выплата получается 28750 рублей.

Уважаемые медики! Расскажите "Комсомолке", получили ли вы выплаты в полном объеме? Можно позвонить по телефону (4922) 44-13-43, или написать на почту 33kp@phkp.ru.