Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 15 мая 2020: ограничения на продажу алкоголя останутся, но разрешат прогулки

Во Владимирской области продолжают выявлять новые случаи заболевших коронавирусом. Областная столица за последнее время обогнала Петушинский район по количеству заболевших, но и там количество пациентов с новым коронавирусом все еще значительное, а значит, как заявили представители регионального Роспотребнадзора, об отмене карантина говорить не приходится.

Сейчас в регионе коэффициент распространения заболевания – 1,3. Это значит, что каждый заболевший коронавирусом в среднем заражает 1,3 человека. Чтобы область вышла на первую стадию отмены ограничений, нужно, чтобы он составил не больше единицы, для второй это число должно быть 0,8, а для третьей, на которой откроют все детсады и школы, - 0,5. По другим показателям, важным снятия ограничений – количеству коек в больницах для пациентов с коронавирусом и количеству проведенных тестов, Владимирская область по официальным данным на высоте. Кстати, в региональном Росоптребнадзоре объяснили, почему результатов тестов порой приходится ждать долго: лаборатории просто не справляются. Например, за сутки в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» было 140 тестов.

Когда в регионе распространение вируса замедлится и ограничения начнут снимать, в областной администрации сказать не готовы. Но чиновники подчеркивают, что приятные новости уже есть.

И.о. вице-губернатора Александр РемигаФото: Ирина Мальцева

- 90% экономики региона запущено – обрабатывающая промышленность, строительная отрасль, бытовые услуги. Осталось совсем немного времени до того момента, как экономика будет запущена. К конкретным датам привязываться мы не можем, но в обязательном порядке прислушиваемся к рекомендациям Роспотребнадзора и принимаем совместное взвешенное решение об открытии того или иного направления, - отметил исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области Александр Ремига.

Напомним, на этой неделе губернатор открыл все предприятия сферы бытовых услуг. Сейчас работают не только продуктовые магазина и магазины, торгующие товарами первой необходимости, но и автосалоны, страховые и лизинговые компании, частные медклиники, газетные киоски, зоомагазины, канцелярские, мебельные и текстильные магазины, галантереи, оптики. Под запретом пока работа массажных салонов, любых спортивных клубов, музеев, театров и кинотеатров, а также ряда магазинов с непродовольственными товарами.

Лагерей не будет?

В областной администрации рассматривают возможность на следующей неделе открывать небольшие магазины непродовольственных товаров не первой необходимости – но пока толь те, у которых площадь не больше пятидесяти квадратных метров и есть отдельный вход. Также возможен вариант, что после выходных владимирцев выпустят на свежий воздух: им разрешат заниматься спортом, правда, пока только на открытых пространствах, например, ездить на велосипеде по улице, и гулять. Но лишь в том случае, если число заболевших не будет сильно расти.

- Вопрос об открытии фитнес-клубов на этой неделе не стоит, но не факт, что он не будет стоять на следующей, - оптимистично заметил Александр Ремига.

Еще одна хорошая новость – открытых групп в детских садах станет больше. Решение об их открытии принимается на муниципальном уровне, но во Владимире их число решено увеличить вдвое. Кроме того, на совещании оперштаба 14 мая прорабатывали вопрос об открытии частных детских садов – естественно, со всеми мерами предосторожности. Также в ближайшее время могут открыть гостиницы – но останавливаться там смогут только командировочные, причем рестораны или кафе при гостинице для них останутся закрыты.

Решения по снятию ограничений в областной администрации принимают с учетом мнений специалистов РоспотребнадзораФото: Ирина Мальцева

А вот продавать алкоголь после семи, как в былые времена, пока не планируют – эти ограничения ввели по рекомендации Роспотребнадзора, представители которого считают, что так можно избежать скопления людей. Не стоит ждать и первую смену лагерей для школьников, а также последних звонков и выпускных.

Экономике помогут

В областной администрации разрабатывают план восстановления экономики регионе.Фото: Ирина Мальцева

Разрабатывают в областной администрации и масштабный план восстановление региональной экономики. На поддержку предприятий планируется выделить более 70 миллионов рублей, разрабатывается законопроект, предусматривающий налоговые льготы. В первую очередь на региональном уровне планируется помочь малому и среднему бизнесу, про крупный пока речь не идет. Также в регионе собираются поддержать малый бизнес, который занимался розничной торговлей непродовольственными товарами. Из-за юридической коллизии эти бизнесмены не попали в федеральный список отраслей, сильнее всего пострадавших от коронавируса, но фактически ими являются. В области таких предприятий 1200, 1190 из них – индивидуальные предприниматели, практически оставшиеся без средств. Особой внимание чиновники уделят поддержке и системообразующих предприятий, оказавшихся в сложной ситуации.

- Ряд из них, даже не останавливавших производство, завязаны на сбыт, а торговые центры откроются в последнюю очередь, - объяснил вице-губернатор.

Полностью план восстановления экономики региона со всеми мерами поддержки должны представить до 1 июня.