Во Владимире начали брать анализы на антитела к коронавирусу

Анализы на коронавирус и на антитела к нему жители Владимира теперь могут сдать по желанию, а не только по направлению врача. Делать платные анализы начал медицинский центр «Палитра». Там без каких-либо справок и направлений предлагают два вида анализов: тест на коронавирус по методу ПЦР, то есть мазок из носоглотки, в котором выявляется сам вирус, и сдачу крови из вены на антитела - этот анализ показывает, переболели ли вы COVID-19, даже если никаких симптомов не наблюдалось и вирус в мазке не обнаруживается. Этот второй анализ - новый, в регионе его пока нигде не делают. А узнать о наличии антител важно: по данным ВОЗ, до 70% зараженных переносят коронавирус бессимптомно, даже не зная, что заразились. При этом на первом этапе они могут быть переносчиками инфекции, зато после исчезновения вируса наличие антител показывает, что сформировался иммунитет, и повтороное заражение невозможно. Такой человек, например, может работать волонтером в коронавирусном отделении без спецкостюма, не боясь заразиться.

Единственным исключением при заборе анализов являются люди с симптомами ОРВИ – им необходимо сразу вызывать врача из поликлиники на дом, в частном анализе им откажут.

- Анализ по методу ПЦР можно сдать бесконтактным способом. К вашему дому приезжает курьер, звонит вам, вешает на ручку двери специальный контейнер и инструкции. Вы сами у себя берете мазок, подписываете пробирку, закрываете и оставляете все также на ручке. Курьер забирает пробу, которая потом отправляется на исследование в Москву, - рассказали специалисты «Палитры». – Это максимально точный анализ, который показывает, есть ли у человека коронавирус на данный момент. Стоимость 2500 + 300 рублей за вызов на дом.

Когда врач берет мазок – одно дело, совсем другое - когда тебе самому нужно на несколько секунд стать врачом. В департаменте здравоохранения считают, что если такое предложение есть, значит, необученный человек справится с процедурой, если выполнит все по инструкции.

Второй вид анализа – сдача крови на антитела. Его рекомендуют сдавать тем людям, которые две-три недели назад плохо себя чувствовали, а сейчас поправились. Только после двух недель после температуры, кашля или слабости можно ожидать максимальное повышение антител в крови.

- Антитела – это выявление иммуноглобулина IgG к COVID–19. Когда пациент уже переболел или у него были подозрительные симптомы, есть смысл сдавать кровь на антитела. Стоимость 2660 рублей. Для минимизации контактов в клинике возможен забор крови по предварительной записи. Время на исследование как крови, так и мазка – от одного до трех дней. С вами свяжется наш специалист и сообщит результаты, - рассказали в медицинском центре «Палитра».

А что делать, если анализ на коронавирус или антитела к нему положительный? Закрыться на самокарантин?

- Если у вас будет положительный анализ, то нужно позвонить в поликлинику по месту жительства и оставаться дома, никуда не выходить. Терапевт вам уже скажет, как дальше быть, - пояснили в медцентре.

А если человек скроет свой положительный результат и будет дальше ходить на работу и в магазины? Формально, это нарушение санитарного законодательства, за такое есть даже статья УК. Реально доказать что-то будет сложно, так как результат анализа - медицинская тайна, разглашать ее клиника не может.