Штрафы за отсутствие масок и перчаток во Владимире во время коронавируса: сколько составляют и кому выписывают

Во Владимирской области режим самоизоляции сохранен до конца мая. Жителей наказывают штрафами не только за выход на улицу без уважительной причины, но и за посещение общественных мест без масок и перчаток. Полицейские составляют протоколы, а уже суд принимает решение, какой штраф заплатит человек без маски.

Напомним, что с 27 апреля во Владимирской области нельзя входить без масок и перчаток в магазины, аптеки, администрации, железнодорожные и автовокзалы, станции, а также пользоваться общественным транспортом, включая такси. На дверях почти всех магазинов размещена информация о том, что покупателей просто не пустят в помещение без средств индивидуальной защиты. Но так ли это на самом деле? Сами же продавцы в большинстве случаев сидят за кассами без масок.

- Продавцы и сами должны иметь средства индивидуальной защиты, и не принимать покупателей без масок и перчаток. Но я смотрю, что все равно люди без СИЗ ходят в магазины и берут товар, хотя продавцы имеют право попросить их выйти, – объясняет Марина Колтунова, официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области. - Если вы видите покупателя без СИЗ, то нужно сразу же обратиться в Роспотребнадзор: написать на наш сайт, в подраздел «Прием обращений граждан» (https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/oper_msg_create/), и указать конкретный магазин. Не только его название, но и адрес расположения! Что касается продавцов без СИЗ, то вы можете попросить их надеть маску и перчатки. Если ваши просьбы не услышали, то также обращайтесь с заявлением к нам, через сайт. Будет проверка.

Марина Колтунова обратила внимание и на работу такси – не все водители приезжают на заказ в масках. Представитель Роспотребнадзора советует отказываться от таких поездок. Таксист, в свою очередь, тоже может отменить вызов, если уже увидит вас без средств индивидуальной защиты.

Во всех общественных местах сейчас дежурят полицейские, которые сначала предупреждают об ответственности за посещение общественных мест без масок и перчаток. Но если попадетесь во второй раз - на вас составят протокол. Это касается и взрослых, и детей.

- Полиция не штрафует, а только составляет протоколы и направляет в суд. Если есть нарушение, то, соответственно, выписывается штраф. В случае выявления нарушений, допущенных несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) законного представителя. Несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста, могут быть привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Штрафы накладывает суд за нарушение режима самоизоляции, включая отсутствие масок и перчаток, по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (введена Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ).

- Административная ответственность, которая начинается с минимального – предупреждения, накладывается на тех, кто не соблюдает самоизоляцию и посещает общественные места без масок и перчаток. В протоколе, который составляют полицейские, человек может написать, с чем он не согласен и как обстояло дело. Правоохранительные органы все разъясняют жителям, и ко мне жалоб от людей в плане составлений протоколов не поступало, - рассказала Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области.

Людмила Романова подчеркивает: если вас останавливает полиция и задает вопросы, нужно вежливо объяснить, почему вы находитесь на улице или у вас нет маски. Вдруг вы идете в аптеку, чтобы купить эту маску. Если вы расскажете об этом сотрудникам полиции и не создадите конфликт, то полицейские могут отпустить.

КОНКРЕТНО

За посещение общественных мест без СИЗ на граждан накладывается штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на должностные лица — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, на лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей и на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.