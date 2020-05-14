Депутаты вступили в бой с "наливайками"

Апрельское заседание Законодательного собрания, кроме большого социального блока, включало принятие ряда общественно значимых законов.

Наиболее горячее обсуждение коснулось закона, регламентирующего порядок использования копии Знамени Победы, с которым советские войска побеждали во время Великой Отечественной войны нацистских захватчиков.

Инициатива законопроекта принадлежит депутату фракции КПРФ Антону Клюеву. Однако первоначальный вариант депутаты заметно переработали, чтобы он не противоречил федеральным законам.

- Закон безусловно важен и необходим, однако не хочется, чтобы в год празднования 75-летия Победы в наших законах на военную тематику были нестыковки, - сказал депутат Юрий Федоров. - Этого не должно быть.

В частности, депутат Юрий Федоров внес поправку, отменяющую предложение сделать обязательным вывешивание копии Знамени Победы на зданиях государственных и муниципальных учреждений в дни памятных дат, связанных с историей Великой Отечественной войны. По его словам, это выходит за пределы полномочий региона и относится к федеральному уровню.

Но представители КПРФ были категорически против данных правок, аргументируя свою позицию тем, что в 30 регионах закон принят именно в том виде, который был предложен ими.

- Кроме того, в этом году не будет акции «Бессмертный полк», и наша версия закона позволит напомнить о празднике хотя бы повсеместным вывешиванием Знамени, - сказал депутат от КПРФ Антон Сидорко.

На это представители депутатского корпуса напомнили, что акция «Бессмертный полк» не отменена, а перенесена на более поздний срок. А к 9 мая был предусмотрен иной формат. Кроме того следует помнить, что знамя – это государственный символ с глубочайшим символичным значением, а не просто элемент праздничного украшения.

В итоговой редакции областного закона использование копии Знамени Победы в праздничные и памятные даты и госучреждениям, и рядовым гражданам было прописано как право и рекомендация.

Также депутаты ЗС приняли в первом чтении закон об ограничении работы так называемых «наливаек».

- Мы постоянно получали жалобы от населения на рюмочные, находящиеся в многоквартирных домах, - рассказал депутат Дмитрий Рожков. - Там, где они работают, постоянно шум по ночам, криминогенная обстановка. Поэтому мы и решили разрешить их работу только при условии наличия зала площадью не менее 50 квадратных метров.

Напомним, еще в 2014 году во Владимирской области был принят закон, регламентирующий деятельность «наливаек». В нем были прописаны максимально жесткие требования к рюмочным - зал не менее 40 квадратных метров, не менее 6 столов и 24 посадочных мест, отдельные туалет и раковина для посетителей и для персонала, к тому же запрет на торговлю спиртным по ночам. Но в 2017 году все это пришлось отменить - у регионов забрали полномочия регулировать данный вид деятельности. И сейчас регионам вернули ряд функций. Воспользовавшись этим, Законодательное Собрание восстановило ограничения, исходя из современных реалий.