Владимир Киселёв: «Нужно поддержать медиков материально - сейчас это просто необходимо»

О готовности медицины 33 региона к вызовам пандемии в рамках депутатского часа рассказал Сергей Шевченко, первый вице-губернатор по социальной политике. Причем парламентская дискуссия проходила 30 апреля в формате видеоконференции, ведь сейчас во Владимирской области запрещены массовые мероприятия.

Мало тестов

Вначале Сергей Шевченко сообщил, что в регионе активный рост заболеваемости начался с 7 апреля и продолжается до сих пор. При этом, учитывая фактор «плохого соседства» (регион находится между Москвой и Нижним Новгородом, где уровень заболеваемости среди населения считается одним из самых высоких), наши цифры выглядят вполне пристойно. Чему, по мнению областных властей, помог режим самоизоляции.

Кроме того, Шевченко отметил вклад в работу регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции депутатов Заксобрания: председателя Владимира Киселёва, а также членов фракции «Единая Россия» Романа Кавинова и Дмитрия Рожкова.

Конечно, проблем немало. И депутаты об этом знают не понаслышке. Так, Наталья Пронина, не один десяток лет проработавшая в Александровской районной больнице, обратила внимание на то, что региону не хватает тестов и средств индивидуальной защиты для медиков.

- Особенно меня волнует, что у нас в области совершенно не тестируют медиков на коронавирус, - сказала она. - А врачей, которые имеют симптомы ОРВИ, просто отправляют домой на самолечение.

- Если у вас есть такие данные, я готов с вами встретиться и все обсудить, - сказал Сергей Шевченко. - Что касается тестов, то да, проблема тут непростая. Их не хватает. Это во многом связано с ценовым хаосом на рынке. В данный момент мы приобрели одну партию экспресс-тестов из Новосибирска. Договариваемся о закупке второй партии. То же самое и со средствами индивидуальной защиты. Хорошо, что быстро перестроились местные предприятия на производство респираторов и костюмов защиты.

Парламентарии сделали акцент на финансовой поддержке врачей региона. Особенно «подмосковного куста». Хотя областные власти утверждают, что всем врачам и медработникам, которые работают в очагах заражения, положены выплаты, но депутаты считают их недостаточными. Так, спикер ЗС Владимир Киселёв сказал, что депутатам совместно с областными властями надо продумать механизм финансовой поддержки врачей в это непростое время.

- Иначе они просто уедут в Московскую область, - сказал он. - Надо продумать, как повысить врачам зарплату - сейчас это просто необходимо. Наверняка в бюджете можно изыскать дополнительные средства.

При заражении медработника COVID-19 будет выплачена страховая сумма в 50 тысяч

рублей

Что с ИВЛ и томографами?

Еще одним важным и волнующим депутатов вопросом стала ситуация с оснащенностью учреждений здравоохранения аппаратами искусственной вентиляции легких и томографами.

Согласно официальной отчетности, в области 426 аппаратов ИВЛ. Однако в эту цифру включены и те, что требуют ремонта или сломаны. Более наглядный показатель - оснащенность стационарных коек такими аппаратами, и по этим сведениям ИВЛ только 71. 18 приборов законтрактовали сами лечебные учреждения плюс 76 должны бесплатно быть поставлены в больницы области, но не раньше мая-июня.

При этом депутаты спросили Сергея Шевченко о судьбе просроченных аппаратов ИВЛ, которыми заинтересовались даже в прокуратуре. На это он ответил, что профильный департамент эти аппараты на баланс не принимал. А нехватку аппаратов в целом по области должна решить поставка Минпромторга.

Реальная проблема - компьютерные томографы. Депутат Максим Шевченко поинтересовался, как часто у нас используются томографы для выявления коронавирусной пневмонии. Оказалось, что один томограф забрали петушинские врачи. И в других районах с ними напряженка.

- Мы заказали мобильный комплекс томографии, чтобы им могли пользоваться самые разные медучреждения региона, - ответил депутатам вице-губернатор.

Депутат Ирина Кирюхина ожидаемо коснулась темы перепрофилирования роддома № 2 города Владимира. После выписки всех пациенток это учреждение начнет принимать беременных с катаральными явлениями. А вот роженицы с подтвержденным диагнозом Covid 19 будут поступать в ОКБ, где сейчас перепрофилируют хирургическое отделение. Кирюхина предложила альтернативу - восстановить законсервированное обсервационное отделение, которое является отдельным зданием со специальным оборудованием, и использовать его для рожениц с признаками ОРВИ.

Далее часть депутатов поинтересовалось, что делать с детским досугом, ведь сейчас несовершеннолетним в регионе вообще нельзя покидать свои дома. А впереди лето, когда многие родители отправляли своих детей в летние оздоровительные лагеря.

- Лагеря, конечно, готовятся к возможному приему детей, однако вопрос их открытия пока не решен, - сказал Шевченко. - И будет решаться на федеральном уровне. Что касается невозможности погулять с детьми, то мы понимаем стрессовость ситуации, но пока изменить порядок нельзя.

- Давайте все-таки помнить, что если разрешить сейчас прогулки, то люди сразу же выйдут толпами на улицы и все друг друга перезаражают, - уверен спикер ЗС. - Слишком велик риск.

Владимир Киселев предложил вернуться к теме коронавируса после майских праздников, вновь пригласив для диалога Сергея Шевченко. На том и закончили.

Благодаря высоким технологиям даже в такое сложное время удается продолжать работатьФото: Законодательное Собрание Владимирской области

Законы с учетом пандемии

В ходе заседания народные избранники приняли закон об обязательном страховании медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом. Он был подготовлен фракциями «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Этот документ - поправки к уже действующему с 1.01.2008 года закону о социальных гарантиях сотрудникам государственных медицинских организаций, чья деятельность связана с угрозой жизни и здоровью (перечень таких должностей и видов работ установлен Правительством). Базовый областной закон устанавливает порядок, условия страхования и размер выплат. Последний зависит от страховых случаев: причинение вреда здоровью - 10 тыс. руб., смерть - 120 должностных окладов. Поправкой вводится отдельный страховой случай - заражение COVID 19. Он предполагает повышенную выплату в размере 50 тыс. руб.

Упростили и получение «детских» пособий на время самоизоляции - в областное законодательство депутатами внесены соответствующие поправки. Речь о ежемесячных выплатах на детей из малообеспеченных семей в возрасте до 16 лет или - в случае обучения в общеобразовательной школе - до 18 лет. Стандартно их необходимо продлять 1 раз в год. Но в нынешних условиях было принято решение: если срок назначения пособия истекает в период с 1 апреля до 1 октября, то право на выплату продляется автоматически, без повторного обращения и без предоставления пакета документов.

Эта мера была принята в рамках реализации послания Президента. Однако тем, у кого право на выплату возникает впервые, предоставить пакет документов все-таки придется. Сделать это можно будет через сайт Госуслуги или воспользовавшись специальным ящиком в отделах соцзащиты.