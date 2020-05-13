2020-05-13T20:50:53+03:00
Общество

Во владимирской больнице "Скорой помощи" коронавирусом заболели более 70 медиков

Два врача и шесть медсестер уже выздоровели
Сергей МОРКОВКИН
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Всего в области заболели 139 медицинских работниковВсего в области заболели 139 медицинских работниковФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Во владимирской больнице "Скорой помощи" с начала пандемии коронавируса заболели более 70 сотрудников. Информацию об этом подтвердили в департаменте здравоохранения. При этом в ведомстве заявили, что за последние два дня новых случаев заболевания коронавирусом среди медиков в БСП не зафиксировано.

В разъяснении, данном департаментом здравоохранения, точное число заразившихся коронавирусом медицинских работников не называется. Однако если сложить данные, которые называл различным СМИ и.о. главного врача БСП Валентин Бабышин (главврач Евгений Яскин был задержан в феврале по подозрению во взятке и находится под домашним арестом), получается, что за все время распространения коронавирусной инфекции во Владимирской области в БСП заболел 71 сотрудник - 14 врачей из 126, числящихся в штате, 44 медсестры из 256 и 13 человек младшего медперсонала из неназванного количества. Таким образом, заразились 11% врачей, 17% медсестер и неясный процент санитарок.

При этом облздрав указывает, что два врача и шесть медсестер уже вылечились, в ближайшее время ожидается выход на работу еще 6 врачей и 15 медсестер. О вспышке заболеваемости коронавирусом среди владимирских докторов, по мнению облздрава, говорить не приходится. Собственно, Валентин Бабышин вообще не медиков инфицированными, употребляя термин "выбыли". Что это означает - подтвержденное заболевание, ожидание анализа или просто карантин из-за контакта - неизвестно.

Источник заражения также не называется, очевидно, им стал один из пациентов, который попал в БСП по другим показаниям - больница принимает экстренных пациентов - а коронавирус у него был выявлен позднее. И.о. главврача больницы Валентин Бабышин отмечает, что медики не испытывают недостатка в масках, перчатках и дезинфицирующих средствах. Всем нуждающимся больница оказывает необходимую помощь, проблем в работе больницы не наблюдается. Судя по представленной департаментом здравоохранения информации, замены выбывшим врачам искать не пытались, дополнительная нагрузка легла на плечи здоровых врачей и медсестер.

Всего за время распространения коронавирусной инфекции во Владимирской области COVID-19 заболели 139 врачей и медсестер (около 10% всех заражений), 18 из них уже выздоровели. Такова официальная статистика облздрава на 11 мая. Сегодня стало известно о смерти 47-летней палатной медсестры больницы № 4 на улице Каманина. Причем умерла женщина еще в начале мая, но информация появилась лишь спустя две недели. Департамент здравоохранения подтвердил эту информацию и принес искренние соболезнования семье и коллегам погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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