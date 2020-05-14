2020-05-13T17:21:15+03:00
Общество

Дежурные группы в детсадах Владимирской области должны открыть с 14 мая

После того, как заработала сфера бытовых услуг, потребность в детских садах выросла в несколько раз
Виктория СУХОВА
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В каждом детсаду появится по дежурной группе, следить за здоровьем дошколят будут медработники садиков.В каждом детсаду появится по дежурной группе, следить за здоровьем дошколят будут медработники садиков.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Во Владимирской области режим самоизоляции сохранится до конца мая. Однако на днях губернатор подписал указ, в котором дал добро на открытие организаций бытовой сферы обслуживания. Работают в этой сфере в основном женщины. При этом детские сады остаются закрытыми, и многим просто не с кем оставить детей. А дежурных групп на всех явно не хватит.

В Коврове таким работникам уже пошли навстречу. С 12 мая во всех 36 детских садах города открылись дежурные группы для малышей, оба родителя которых вышли на работу. Для того, чтобы ребенок попал в такую группу, необходимо предоставить ходатайство от обоих родителей, заверенное работодателем.

В Муроме также увеличили количество дежурных групп до десяти. Они работают на базе детских садов № 9, 52, 53 и 94. Чем больше будет желающих, тем больше таких групп будет открываться.

А что же во Владимире? Сейчас дежурные группы работают только в детсадах № 21, 68, 71 и 90. В каждом открыто по три группы. В основном там находятся дети медиков, полицейских, спасателей и работников тех организаций, которые не прекращали свою деятельность во время карантина.

- Мы направили ходатайство в департамент образования с тем, чтобы открыть дежурные группы во всех детских садах Владимира. Там нас поддержали. И с 14 мая в каждом садике появится по одной дежурной группе. Если желающих будет больше, то число групп будет увеличено. Однако попасть туда смогут только дети тех родителей, которые принесут заведующей ходатайство от работодателей, - рассказал Игорь Ефремов, официальный представитель мэрии.

При этом количество детей в дежурных группах должно быть не больше 12 человек, а вот число таких групп в садике не ограничено. Перед тем как допустить детей в группу, заведующие должны обратиться в поликлиники, чтобы там подтвердили, что малыши не контактировали с зараженными коронавирусом. В дальнейшем за здоровьем дошколят будут следить медработники детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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