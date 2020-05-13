Во Владимирской области научились эффективно ловить поджигателей травы

Противопожарный сезон во Владимирской области действует с 7 апреля. С этого момента леса усиленно патрулируются и на земле, и с воздуха. В майские праздники жители Владимирской области могли регулярно наблюдать в небе вертолеты авиабазы, которые низко летали над лесами и поймой Клязьмы.

Не убираешь бурьян - получишь штраф

Как рассказал на онлайновой пресс-конференции заместитель начальника ГУ МЧС по Владимирской области Юрий Арбузов, на сегодняшний день во Владимирской области на учете стоят 177 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также 66 садовых товариществ. Все они проверены на соблюдение правил пожарной безопасности, и почти везде найдены нарушения. В основном это отсутствие опашки - вокруг населенного пункта нужно пропахать защитную полосу, которая остановит распространение огня, и нескошенная трава - ее положено косить с той же целью. За нарушения составлены 31 протоколов на должностных лиц и 14 - на юридических лиц. В основном на юридических лиц за нарушения выписывают предупреждения, но если ситуация серьезная - могут и оштрафовать. Пока штраф выписан один - на 150 тысяч рублей, в сельском поселении Красное Эхо. А должностных лиц это весной уже оштрафовали на 120 тысяч рублей. Только в 38 населенных пунктах не выявлено нарушений правил противопожарной безопасности. Среди них Вязники, Кольчугино, Андреевское, Мошковское сельские поселения, Боголюбово, Радужный и некоторые другие.

Главный специалист-эксперт департамента лесного хозяйства Николай ШишкинФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Поджигателей травы ловят все

За эту весну в области уже произошло 518 палов сухой травы, из них 244 - в населенных пунктах, остальные - за их пределами. Больше всего сухую траву жгут во Владимире - 70 случаев этой весной, в Собинском районе - 60 палов, Камешковском районе - 44 и Суздальском районе - 43.

Все случаи возгорания сухой травы без исключения - дело рук человека, сама по себе она не воспламеняется. Много лет поджигателям все сходило с рук, но современные технологии позволяют достаточно эффективно ловить этих неумных людей. Этой весной за поджоги сухой травы уже составлено 163 протокола об административных правонарушениях и возбуждено 457 административных расследований. Это только силами МЧС, а есть еще местные власти, у которых тоже есть полномочия ловить поджигателей. Таких протоколов составлено 188 штук - по областному закону. И, наконец, 23 протокола составлено инспекцией административно-технического надзора.

Но не только за поджог травы на вас могут составить протокол и выписать штраф. По правилам противопожарной безопасности, запрещено запускать свой участок до такого состояния, чтобы он зарос бурьяном и сухостоем, которые могут вспыхнуть в любой момент. За нарушение правил содержания участков составлен 91 протокол, плюс 30 протоколов за нарушения правил использования земель.

Лесные пожары, к счастью, пока для региона большой проблемы не составляют. Пока зарегистрировано 24 очага лесных пожаров общей площадью 39,22 гектара, это 2 раза меньше, чем в прошлом году. Из них 3 лесных пожара - в майские праздники. Каждый пожар - это ЧП, и сейчас по каждому случаю проводятся доследственные проверки, чтобы выяснить, в чем причина пожара и кто виноват.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Этой весной во Владимирской области три раза вводился особый противопожарный режим, во время которого жителям запрещено любое посещение лесов. В первый раз - в начале апреля, когда стояла хорошая погода, а режим самоизоляции только ввели, и жители еще не привыкли сидеть по домам. И дважды - на майские праздники, с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, с той же целью - пресечь попытки гулять в разгар коронавируса, жечь костры и жарить шашлыки. Но запреты остановили не всех - в майские праздники составлялись протоколы и за разжигание костров, даже в городах, и за сжигание мусора на дачных участках.

КСТАТИ

Инфекционный госпиталь на базе Областной клинической больницы получил 10 аппаратов ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода. Такие же аппараты ИВЛ, по предварительной версии, стали причиной пожаров в отделениях реанимации в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в пожарах погибли люди.

- Это одна из наиболее вероятных версий, что из-за данных приборов произошли пожары, точно утверждать это мы не можем, - рассказал Юрий Арбузов. - Тем не менее, нами сейчас организуются обследование объектов, где находятся данные аппараты ИВЛ, специальными группами сотрудников государственного пожарного надзора. Департамент здравоохранения обеспечит сотрудников средствами индивидуальной защиты. Также в департаменте здравоохранения уже собрана информация, где стоят закупленные у данного завода ИВЛ, и по тем объектам, где они будут эксплуатироваться, мы пойдем.