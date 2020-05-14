2020-05-13T19:26:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 14 мая 2020: предпринимателям разрешили работать в зонах карантина

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 14 мая 2020 года
Алексей СУХОВ
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Экономику возраждают, однако эпидемия не закончилась.Экономику возраждают, однако эпидемия не закончилась.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сложно говорить, вышла ли Владимирская область на плато. Скорее всего, нет. Ведь, режим самоизоляции продлен до конца мая. Да, и за последние сутки количество зараженных коронавирусом во Владимирской области увеличилось на 72 человека. Новые случаи заражения распределились так:

14 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 12 сл. в Александровском районе, 12 сл. в Ковровском районе, 11 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Судогодском районе, 5 сл. в Муромском районе, 4 сл в Меленковском районе, 2 сл. в Собинском районе, 1 сл. в Вязниках, 1 сл. в Гороховецком районе, 1 сл. в Камешковском районе, 1 сл. в Киржачском районе, 1 сл. в Кольчугинском районе, 1 сл. в Селивановском районе.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 1459 случаев заболевания: 268 сл. в г. Владимире, 266 сл. в Петушинском районе, 169 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 150 сл. в Ковровском районе, 132 сл. в Александровском районе, 125 сл. в о. Муром, 78 сл. в Кольчугинском районе, 59 сл. в Судогодском районе, 45 сл. в Собинском районе, 41 сл. в Юрьев-Польском районе, 37 сл. в Киржачском районе, 22 сл. в Меленках, 19 сл. в Суздальском районе, 18 сл. в Камешково, 17 сл. в Вязниках, 5 сл. в г. Радужном, 5 сл. в Гороховецком районе, 3 сл. в Селивановском районе.

Количество умерших – 16 человек. Возможно, и 17. Так, во Владимире от коронавируса умерла 47-летняя палатная медсестра больницы № 4 города Владимира (на улице Каманина). Ее имя внесено в список памяти в список памяти врачей, погибших от инфекции COVID-19. Но в официальной статистике она не значится.

Но определенные послабления в регионе все же есть. Так, губернатор Владимир Сипягин разрешил предпринимателям работать дистанционно даже в находящихся на карантине Петушинском районе, Кольчугине, а также поселках Мезиновском и Золотково Гусь-Хрустального района.

Кроме того, разрешена работа организаций и индивидуальных предпринимателей по предоставлению продуктов питания и напитков на вынос, но при условии, что люди не посещают сами организации, а им все доставляют на дом. Можно работать и организациям общепита, обеспечивающим питание работников организаций, деятельность которых не приостановлена и на территории которых они расположены.

А вот выпускникам в этом году может и не повезти. Во всяком случае, в управлении образования предполагают, что последний звонок, который традиционно проходит в конце мая, возможно, придется отменить. Ведь это массовое мероприятие, а они пока под запретом. Уже девять лет во Владимире этот праздник проходит красочно и организованно. После торжественных линеек школьники шествуют от Золотых ворот до Соборной площади, а затем наслаждаются концертом. Ради этого центр города перекрывают на два часа.

Тем временем, в инфекционный госпиталь Областной клинической больницы поступили первые 10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, произведённых на Уральском приборостроительном заводе. В мае-июне ожидаются поставки во Владимирскую область ещё 195 аппаратов ИВЛ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Напомним, что семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, которая будет осуществляться, начиная с 1 июня. На 11 мая детям должно исполниться три года и на 30 июня не должно исполниться 16 лет. По прогнозам специалистов из областного Пенсионного фонда, данную выплату получат более 100 тысяч владимирских детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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