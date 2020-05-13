2020-05-12T22:46:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 13 мая 2020: режим самоизоляции продлен до конца мая

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 13 мая 2020 года
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Масочный режим тоже продленМасочный режим тоже продленФото: Артем КИЛЬКИН
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Вечером 12 мая губернатор Владимирской области Владимир Сипягин записал обращение к жителям региона. В нем он, в частности, сообщил, что в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача Владимирской области режим полной самоизоляции сохраняется до конца мая. Что это значит? В основном запрет на свободное передвижение. Жители Владимирской области по-прежнему не имеют права выходить из дома без веских причин, среди которых - выход на работу, в магазин или аптеку, для помощи пожилым родственникам, для обращения за медицинской помощью или в правоохранительные органы. Во всех остальных случаях пребывание на улице считается нарушением, и за это полагается штраф.

В то же время губернатор Владимир Сипягин объявил о смягчении ограничительных мер для экономики.

- Экономический блок администрации Владимирской области представил свои предложения по постепенному снятию ограничений с экономики. Мы обсудим их с экспертами от бизнес-сообщества и к концу недели представим вам итог, - сказал губернатор.

Ряд сфер, которые только будут открываться в других субъектах, во Владимирской области работают уже с апреля. Это промышленное и обрабатывающее производства и строительство. В целом 80 процентов экономики области в апреле продолжало работать. А с 13 мая во Владимирской области начинает работать в полном режиме сфера бытовых услуг, при условии соблюдения предпринимателями усиленных мер безопасности. Речи об открытии детских садов и крупных торговых центров до конца недели не идет.

Тем не менее, режим самоиозоляции необходим по-прежнему, чтобы избежать неконтролируемой вспышки коронавируса, с которой не справится здравоохранение региона. Хотя на данный момент в области открыто 11 инфекционных госпиталей (перед началом эпидемии во Владимирской области не было ни одной специализированной инфекционной больницы), и 12-й готовится к открытию, главная угроза - нехватка медиков.

Во Владимирской области уже как минимум в двух районах остро стоит проблема нехватки врачей для лечения больных коронавирусной инфекцией. В конце апреля в инфекционном отделении Ковровской городской больницы из-за положительных анализов на коронавирус ушли на карантин шесть врачей, лечить 60 размещенных там пациентов стало некому, и пришлось даже приглашать медиков-ординаторов из Рязани.

И вот на этой неделе появилась информация, что без врачей остается Александровский район. Там более сложная цепочка. В Александровском районе коронавирусной госпиталь развернут в Карабаново. В течение апреля там была проблема со средствами индивидуальной защиты для врачей, плюс, как утверждали сами больные, пациентов с коронавирусом размещали в общих палатах, где с ними контактировали врачи вообще без защитных костюмов, в обычных халатах. В итоге почти у всех врачей в Карабаново анализ на коронавирус показал положительный результат, они отстранены от работы. В помощь им в госпиталь привлечены медицинские и немедицинские кадры всех подразделений Александровской районной больницы, об этом сообщил главный врач Александровской районной больницы Эммануил Здановский.

Как следствие - не хватает врачей в самом больничном городе в Александрове. Там предложено работать медикам из струнинской больницы, однако они, опасаясь заражения - сортировка больных с коронавирусной инфекцией до сих пор не отлажена - отказались переводиться и в Александров, и в Карабаново, несмотря на обещанные доплаты, питание и размещение. За месяц в Струнино уволилось 40 сотрудников больницы, из них шесть врачей, остальные - медсестры, санитарки и немедицинские работники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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