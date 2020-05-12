Выход из режима самоизоляции во Владимире: власти области отложили его на неопределенный срок

11 мая стало известно, что продления режима нерабочих дней в России официально не будет. В своем обращении Владимир Путин сказал, что с 12 мая регионы могут постепенно снимать ограничения режима самоизоляции в зависимости от ситуации. При этом уточнил, что власти на местах должны руководствоваться здравым смыслом и принимать решения по многим вопросам самостоятельно.

Мы разобрались, что же изменится во Владимирской области.

Будет ли отменен режим повышенной готовности?

На это власти сразу отвечают — НЕТ! Как минимум до 14 мая он продлен. Как сообщили в областной админстрации, «в настоящее время анализируется эпидемическая ситуация, складывающая в каждом муниципальном образовании области, с учётом которой разрабатываются меры по выводу экономики региона на устойчивый график работы».

Проект плана стабилизации экономики области будет представлен после 14 мая. То есть тогда можно и ждать каких-то конкретных решений.

В формирующемся пока плане предварительно выстроена такая очередность снятия ограничений по работе: сначала запустят промышленные и строительные предприятия, затем речь пойдет о предприятиях торговли. И лишь в последнюю очередь запрет снимут для предприятий сферы услуг, туризма и общепита.

Будут ли сняты карантины?

Нет, там, где карантины были введены, они остаются. И сняты могут быть лишь по решению главного санитарного врача Владимирской области.

Напомним, что сейчас карантин во Владимирской области действует в следующих территориях — Петушинский и Кольчугинский районы, а также два поселка Гусь-Хрустального района — Мезиновский и Золотково. На всех территориях введен пропускной режим, на въездах в населенные пункты стоят КПП. Людям запрещено выходить из домов и квартир без масок. Да и выходить можно лишь для покупки продуктов, а также выгула домашних питомцев. Также здесь запрещено посещение дач (за исключением тех случаев, когда люди приехали на дачу до введения карантина).

Кстати, стоит отметить, что во всех территориях, где введен карантин, так или иначе фигурирует Москва и Московская области. Петушинский и Кольчугинский районы территориально находятся близко к столице, и там много людей, что ездят на заработки в Москву и Подмосковье. А поселки в Гусь-Хрустальном районе переполнены московскими дачами.

Отменят ли цифровые пропуска?

Пока речь об этом не идет. Цифровые пропуска продолжат действовать, причем не исключен вариант, что они сохранятся даже после того, как начнутся послабления в режиме самоизоляции.

Напомним, что работодатели, предприятиям которых разрешено действовать в период самоизоляции, сами должны оформлять цифровые пропуска для своих сотрудников через портал «Госуслуги».

Откроют ли садики и школы?

Многие владимирцы еще 11 мая в чатах начали «атаковать» воспитателей и учителей своих детей и спрашивать, когда откроются школы и садики. Естественно, ни воспитатели, ни учителя не могут ничего толком ответить.

Однако пока режим самоизоляции действует, ни о каких открытиях школ и садиков речи идти не может. По слухам, на многих территориях в мае ничего открывать не будут. Однако это не точно. Так что ждем 14 мая.

Можно ли ходить в магазины без маски?

Нет, масочный режим сохранен. И в общественные места без средств индивидуальной защиты нельзя входить. Речь идет о магазинах и общественном транспорте.