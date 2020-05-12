2020-05-12T12:24:14+03:00
Общество

Выход из режима самоизоляции во Владимире: власти области отложили его на неопределенный срок

Режим повышенной готовности действует до особого распоряжения губернатора
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

11 мая стало известно, что продления режима нерабочих дней в России официально не будет. В своем обращении Владимир Путин сказал, что с 12 мая регионы могут постепенно снимать ограничения режима самоизоляции в зависимости от ситуации. При этом уточнил, что власти на местах должны руководствоваться здравым смыслом и принимать решения по многим вопросам самостоятельно.

Мы разобрались, что же изменится во Владимирской области.

Будет ли отменен режим повышенной готовности?

На это власти сразу отвечают — НЕТ! Как минимум до 14 мая он продлен. Как сообщили в областной админстрации, «в настоящее время анализируется эпидемическая ситуация, складывающая в каждом муниципальном образовании области, с учётом которой разрабатываются меры по выводу экономики региона на устойчивый график работы».

Проект плана стабилизации экономики области будет представлен после 14 мая. То есть тогда можно и ждать каких-то конкретных решений.

В формирующемся пока плане предварительно выстроена такая очередность снятия ограничений по работе: сначала запустят промышленные и строительные предприятия, затем речь пойдет о предприятиях торговли. И лишь в последнюю очередь запрет снимут для предприятий сферы услуг, туризма и общепита.

Будут ли сняты карантины?

Нет, там, где карантины были введены, они остаются. И сняты могут быть лишь по решению главного санитарного врача Владимирской области.

Напомним, что сейчас карантин во Владимирской области действует в следующих территориях — Петушинский и Кольчугинский районы, а также два поселка Гусь-Хрустального района — Мезиновский и Золотково. На всех территориях введен пропускной режим, на въездах в населенные пункты стоят КПП. Людям запрещено выходить из домов и квартир без масок. Да и выходить можно лишь для покупки продуктов, а также выгула домашних питомцев. Также здесь запрещено посещение дач (за исключением тех случаев, когда люди приехали на дачу до введения карантина).

Кстати, стоит отметить, что во всех территориях, где введен карантин, так или иначе фигурирует Москва и Московская области. Петушинский и Кольчугинский районы территориально находятся близко к столице, и там много людей, что ездят на заработки в Москву и Подмосковье. А поселки в Гусь-Хрустальном районе переполнены московскими дачами.

Отменят ли цифровые пропуска?

Пока речь об этом не идет. Цифровые пропуска продолжат действовать, причем не исключен вариант, что они сохранятся даже после того, как начнутся послабления в режиме самоизоляции.

Напомним, что работодатели, предприятиям которых разрешено действовать в период самоизоляции, сами должны оформлять цифровые пропуска для своих сотрудников через портал «Госуслуги».

Откроют ли садики и школы?

Многие владимирцы еще 11 мая в чатах начали «атаковать» воспитателей и учителей своих детей и спрашивать, когда откроются школы и садики. Естественно, ни воспитатели, ни учителя не могут ничего толком ответить.

Однако пока режим самоизоляции действует, ни о каких открытиях школ и садиков речи идти не может. По слухам, на многих территориях в мае ничего открывать не будут. Однако это не точно. Так что ждем 14 мая.

Можно ли ходить в магазины без маски?

Нет, масочный режим сохранен. И в общественные места без средств индивидуальной защиты нельзя входить. Речь идет о магазинах и общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный фитнес для медсестер: 30000 шагов за дежурство - это норма, а не рекорд»
Ольга Ларкичева, постовая медсестра ГКБ № 40, рассказала как мужчины, узнав о коронавирусе, превращаются в больших паникеров, о чем в групповом чате говорят медсестры и почему сейчас так важно ограничить общение и самоизолироваться
86% пациентов, подключённых к ИВЛ погибли. Но не подключать задыхающегося нельзя, это убийство
Завотделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко собрал последние наблюдения о болезни: кто чаще всего попадает в реанимацию и какие симптомы стали "визитной карточкой" вируса
Двенадцать часов в костюме космонавта тяжело, но мы уже привыкли!
Лэйсен Курмаева, постовая медсестра ГКБ 52 рассказала, как непросто работать в «красной зоне» почему иногда слова поддержки помогают лучше, чем лекарство, и кому во время пандемии стоит особенно строго соблюдать режим самоизоляции
Приметы на Рождество
Рождество — многонациональный, сближающий народы праздник. Его отмечают представители всех христианских конфессий. Рассказываем о народных приметах на католическое и православное Рождество, а также о том, что можно и что нельзя делать 25 декабря 2020 года
Новости 24
В Судогде из-за загоревшегося матраса эвакуировали 15 человек
Двум спортсменам Владимирской области присвоено звание "Мастер спорта международного класса"
Суздальский племзавод не пустил сотрудников Россельхознадзора
Во Владимире появится комплексная схема организации дорожного движения
Суздальской многодетной семье дали участок, к которому не подъехать
Во Владимирской области разрешили работать организациям в сфере бытовых услуг
Дело о убийстве собинского егеря рассмотрит областной суд
ВТБ Private Banking за квартал увеличил объем средств под управлением на 12%
Кредиты бизнесу на выплату зарплаты во Владимире: уже выдано 200 миллионов рублей
Во Владимирской библиотеке подбирают книги для каждого читателя
В Меленках сын убил отца, защищая свою мать
ВТБ Лизинг передал клиентам в апреле более тысячи автомобилей
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе
В Кольчугино у заведующей аптеке оказался поддельный диплом
Во Владимире объявили штормовое предупреждение
В Суздальском районе огонь со стога сена перекинулся на два дома