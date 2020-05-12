Очередной скандал в больнице в Струнино: врачи и медсестры увольняются, опасаясь заражения коронавирусом

В последнее время информация о ситуация в медицине Александровского района становится все противоречивее. История с медсестрой из Карабаново, которая получила ожоги лица от постиранной в хлорке защитной маски, обсуждалась даже на федеральном уровне. В конце апреля медсестра Карабановской больницы, на базе которой развернут инфекционный госпиталь для лечения больных коронавирусом, Ольга Овинникова опубликовала фото обожженного лица и написала, что из-за нехватки средств защиты персонал замачивает маски в хлорке для дезинфекции.

Главный врач Александровской районной больницы, к которой относится и Карабановская больница, тогда заявил, что хлор для дезинфекции средств защиты не используется, ожоги из-за него девушка получить не могла, а средств защиты медикам хватает. Однако затем проверка прокуратуры подтвердила, что в Карабановском инфекционном госпитале из-за нехватки средств защиты врачи вынуждены были использовать их повторно, дезинфицируя в хлорке. Сейчас свою проверку в Карабаново проводит Следственный комитет Владимирской области.

И вот вторая скандальная история - по соцсетям разлетаются слухи, что в больнице города Струнино уволились все врачи, пациентов не принимают, потому что их некому лечить. Это ситуацию также прокомментировал главный врач Александровской районной больницы Эммануил Здановский.

Он рассказал, что по состоянию на 11 мая в Струнино больных принимает только отделение скорой медицинской помощи и взрослая поликлиника, детей принимают в Александровской детской больницы. Стационар в Струнино закрыт по распоряжению Роспотребнадзора. Вся экстренная и неотложная госпитализация производится в отделения, расположенные в больничном городке Александрова.

При этом в Карабаново в инфекционном госпитале для лечения больных коронавирусом серьезно не хватает персонала, поэтому туда переведено большое количество медиков из всех подразделений Александровской районной больницы. Соответственно, врачам, медсестрам и санитаркам из Струнинской больницы предложено перейти на работу в другие подразделения, в том числе в инфекционный госпиталь в Карабаново. Обещали доплаты за работу с коронавирусом и подвозку, по необходимости проживание в гостинице, бесплатное питание. Однако "коронавирусные" доплаты вычисляются поминутно, и в итоге составляют около 1000 рублей для медсестер и несколько тысяч - для врачей, видимо, это медики сочли недостаточным.

- Значительная часть медицинских сестёр и санитарок, а также немедицинских работников предпочла уволиться, сославшись на боязнь заболеть и тяжёлые условия труда, - объяснил Эммануил Здановский. - Некоторые высвободившиеся от приостановки плановой помощи сотрудники привлечены для работы в Струнинской поликлинике, но число их невелико в силу отсутствия вакантных мест.

При этом, по официальным данным, уволилось всего 40 человек - до начала пандемии работало 1185 человек, на сегодняшний день – 1145 человек. Почему 40 человек - это "значительная часть", главврач не пояснил. Большинство уволились, сославшись на нездоровье и пенсионный возраст. Эммануил Здановский сообщил, что среди уволившихся основную часть составляют уборщики, буфетчицы, медицинские сёстры. Есть и 6 врачей: четверо из них давно достигли пенсионного возраста (одному из врачей 79 лет), один являлся совместителем и фактически не принимал участия в жизни больницы и ещё один врач-терапевт уволился без очевидной для работодателя причины.

При этом в департаменте здравоохранения обещают, что по окончании пандемии плановая помощь в Струнинской больнице вновь будет развёрнута.