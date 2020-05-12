Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 12 мая 2020: суды начинают рассматривать дела, а силовикам и чиновникам покупают маски

Во Владимирской области продолжают выявлять заболевших, но теперь получить результаты анализов, а значит, диагностировать коронавирус и определить, кто выздоровел, удается быстрее, поскольку результаты исследований лабораторий в ОКБ и городской больнице №6 не требуют дополнительного подтверждения. Больше всего заболевших в областной столице, крупных городах регионе и Петушинском районе, где все еще действует карантин.

В областной администрации отмечают, что во всех поликлиниках выделены дополнительные кадры, которые помогают пациентам с температурой на дому. Также в медицинских учреждениях организованы фильтр-боксы, в которых принимают пациентов с признаками ОРВИ и температурой. Также ведется контроль за лицами, входящими в группы риска – пожилых людей и с хроническими заболеваниями.

Во Владимирской области суды начали рассматривать дела в обычном режиме. Напомним, с 17 марта суды рассматривали только срочные дела, например, решали вопрос о продлении ареста. Все остальные были отложены. Новые иски и жалобы в судах принимали, но только по почте или через сайты судов. С 12 мая суды вновь начинают рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел всех категорий. Отложенные дела будут назначены на новую дату, извещения о времени и месте судебного заседания должны вновь направить всем участникам. При этом всем участникам судебных процессов обязательно соблюдать в здании судов социальную дистанцию и носить маски – без них просто не пустят. Владимирцев, не являющихся участниками процесса, тоже в здание суда пока пускать не будут. А подавать документы в суд по-прежнему предлагают по почте – как обычной, так и электронной, а также с помощью электронных приемных на сайтах судов.

Маски требуются не только в судах. И в регионе закупили сто тысяч масок для полиции и чиновников на деньги из фонда чрезвычайных ситуаций. На это выделено более трех с половиной миллионов рублей. Планируется, что использовать их будут на КПП на въезде и выезде в Петушинском районе, а также для работы экстренных служб ГО И ЧС, областной администрации и ее подразделений, правоохранительных органов. Передадут их также росгвардейцам и полицейским, чтобы они могли несли службу.

Несмотря на некоторое послабление, например, для нотариусов и и адвокатов, которым разрешили ездить и ходить без пропусков, жителей региона продолжают останавливать на улицах. Правда, не все они доходят до суда. Например, в Гусь-Хрустальном за нарушение режима самоизоляции составили 118 протоколов, в том числе Государственная инспекция административно технического надзора составила 48 материалов, а в суд направила 25. По двенадцати делам суд вынес предупреждение и не стал штрафовать, по восьми – прекратил дела. Тем не менее, в каждом районе уже есть оштрафованные граждане.