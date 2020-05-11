Во Владимирской области подвели итоги конкурса "Педагог года-2020" и объявили победителей

9 мая во Владимире подвели итоги XXIX конкурса "Педагог года Владимирской области". Сам конкурс прошел еще в марте, в нем приняли участие 23 человека - учителя, педагоги дополнительного образования и воспитателей региона. С объявлением результатов организаторы тянули, сколько могли - хотелось устроить традиционный праздник с концертом, торжественным вручением грамот и призов на сцене при переполненном зале. Однако ситуация с коронавирусом и связанный с ней режим самоизоляции внесли свои коррективы - объявлять результаты и называть победителей, которые будут представлять Владимирскую область на федеральном уровне, пришлось в дистанционном режиме. Сделать это было решено в День Победы, 9 мая. Представители Владимирского института развития образования сняли целый фильм, где не только назвали победителей и лауреатов конкурса, но и рассказали интересные факты, связанные с Владимиром и его ролью в Великой Отечественной войне. Получилось необычно и познавательно.

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Победителя в номинации "Педагог-воспитатель" объявили на фоне здания по улице Комсомольская, 3. В годы войны там располагался детский сад. Садики во Владимирской области не закрывались и функционировали даже во время войны. В 1944 году в детсадах области работали 1346 педагогов, воспитатели становились "вторыми мамами" для малышей, чьи настоящие матери сутками работали на полях и заводах, приближая победу. Лауреатом конкурса "Педагог года Владимирской области-2020" в номинации "Педагог-воспитатель" стала Ирина Папурина, инструктор по физической культуре детского сада №13 города Владимира.

Ирина Папурина

На улице Большая Московская, у здания управления внутренних дел по Владимирской области, назвали победителя в номинации "Сердце отдаю детям" для педагогов дополнительного образования. В годы войны в нынешнем здании УВД располагался Дом пионеров. И - трудно поверить - в военное время он тоже работал! Ребята ходили в кружки вязания, рисования, вышивания, кройки и шитья, столярную мастерскую и даже занимались балетом. Всего во Владимирской области в военные годы работало 12 внешкольных центров образования - клубов и домов пионеров. Они были в каждом районе. В Вязниках работала даже детская техническая станция.

В номинации "Сердце отдают детям" лауреатом стала Елена Каширская, педагог Дома детского творчества города Коврова.

Елена Каширская

На улице Стрелецкая, дом 42, находится специальная коррекционная школа-интернат для слабовидящих детей. На ее фоне организаторы и объявили победителя в номинации "Учитель-дефектолог". В 1941 году в этой школе состоялся первый выпуск учащихся - слепых детей. Эта школа тоже работала в годы войны. Отсюда на фронт были отправлены тысячи трикотажных изделий, которые шили в мастерских при интернате. Лауреатом в этой номинации стала Юлия Поздеева, учитель-логопед детского сада №109 города Владимира.

Юлия Поздеева

На территории Владимирской области не гремели взрывы, не шли бои, но все тяготы и лишения военного времени не обошли регион стороной. И учителя старались сохранить для ребят детство даже в то тяжелое время. Лучшие из учителей делают то же самое и сейчас. В номинации "Педагог-психолог" конкурса "Учитель года" лауреатом стала Снежана Маркова, педагог детского сада №7 "Колокольчик" Юрьев-Польского района.

Снежана Маркова

Во время войны многие школы Владимирской области переоборудовали под госпиталь. Раненых разместили и в здании школы №1 у Золотых ворот, а сама школа переехала на улицу Муромскую, дом 10А. "В школе было холодно, сидели в пальто, тетрадей было мало, детям давали солодовое молоко, кусочек хлеба и маленькую булочку с небольшой конфетой-помадкой", - вспоминают очевидцы того времени. Сейчас у учителей возможностей несравнимо больше, но главное - любовь к ученикам - не изменилось. В номинации "Учитель-мастер" лауреатам стала Аксана Сазанова, учитель географии школы №8 города Владимира.

Аксана Сазанова

В музее народного образования Владимирской области один из разделов посвящен Великой Отечественной войне. Здесь хранится память об учителях, которые в годы войны были удостоены звания Героя Советского Союза. Семь педагогов из Владимирской области получили звание "Заслуженный учитель", пройдя всю войну, они вернулись в школьные классы, к доске, и посвятили дальнейшую жизнь самой мирной профессии - учитель.

Современные педагоги продолжают те традиции, но одновременно и применяют новейшие методики и достижения педагогической науки. В номинации "Учитель-новатор" лауреатом стала Анна Климина, учитель английского языка Малыгинской школы Ковровского района.

Анна Климина

Самого "инновационного" учителя объявили в самом логичном для этого месте, напротив здания ВлГУ у Золотых ворот, которое было построено в 1908 году для реального училища, а после революции здесь стали готовить учителей. С 1941 по 1944 в здании был военный госпиталь, а затем здесь снова стали готовить учителей. Сейчас здесь занимаются будущие учителя русского языка и литературы, хореографии и музыки. В номинации "Учитель-исследователь" лауреатом конкурса стал Сергей Лялякин, учитель биологии Зареченской средней школы Собинского района.

И, наконец, победитель конкурса "Педагог года Владимирской области". Его имя назвали на площади Победы, у Вечного огня. Им стал Сергей Лялякин, учитель биологии Зареченской средней школы Собинского района.

Сергей Лялякин

Лауреаты и победитель будут награждены дипломами и денежными премиями. Позже, когда жизнь войдет в нормальное русло, они представят Владимирскую область на федеральных конкурсах. Конкурс "Учитель года" пройдет в Волгограде, когда - пока неизвестно. Пеликан - символ педагогического конкурса - должен принести нашим учителям удачу.