Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 11 мая 2020: анализы на коронавирус будут делать быстрее

Хотя Владимирская область находится на двадцатом месте по количеству зараженных коронавирусом среди всех регионов, число пациентов с коронавирусом продолжает расти. Больше всего заболевших по-прежнему в Петушинском районе, закрытом на карантин, который пока не собираются снимать, с середины апреля. На втором месте по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией областная столица. Также в пятерку лидеров, хоть и с заметным отрывом, входят Ковров, Муром и Гусь-Хрустальный. Кольчугино, ставшее вторым пунктом в области, где ввели карантин из-за того, что специалисты регионального Роспотребнадзора не смогли отследить цепочки заболевших, в середине. А меньше всего заболевших в Радужном, Гороховце и Селивановском районе. Власти уверяют, что предприняты все необходимые меры, чтобы найти всех, с кем контактировали заболевшие.

В оперштабе Владимирской области сообщили, что теперь тестирование на новый коронавирус будет занимать меньше времени. Лаборатории областной клинической больницы и Владимирской городской больницы №6 получили статус референтных. Теперь анализы, проведенные в них, не нужно будет дополнительно подтверждать в Роспотребнадзоре, а значит, выдача результатов ускорится, как минимум, на три дня. Это позволит быстрее выявлять не только коронавирусную инфекцию у пациентов, но и определять заболевших.

Отменять режим повышенной готовности в регионе пока не собираются: как сообщили в областной администрации, он будет действовать до особого распоряжения. Сейчас разрабатываются меры, которые помогут вывести экономику региона на устойчивый график работы, иначе говоря, решается, какие предприятия и когда запустят. Проект плана стабилизации экономики планируют представить после 14 мая. И только когда он начнет реализовываться, в оперштабе региона задумаются о возможном постепенном снятии ограничительных мер. Но некоторые послабления уже ввели: свободно передвигаться по городу разрешили военным, адвокатам и нотариусам. Остальным, чтобы пойти на работу, или поехать по делам на общественном транспорте, по-прежнему нужен цифровой пропуск.

Поддержать врачей, которые борются с инфекцией, решили владимирские предприниматели. Они привезли в больницы диваны и кофемашины, а во Владимирские городские больницы №№ 6 и 2, в областной центр специализированных видов медицинской помощи, а также на станцию скорой медицинской помощи привозят комплексные обеды и пиццу. Поддержать медиков скорой помощи решили и чиновники: распоряжением губернатора на это выделено двенадцать миллионов рублей. Эти деньги пойдут на выплаты за особые условия труда врачам, фельдшерам и медсестрам, работающим в составе выездных бригад скорой помощи. 630 специалистов будут получать дополнительно по десять тысяч рублей в месяц.