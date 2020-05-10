Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 10 мая 2020: 100 выздоровевших, 13 умерших

Владимирская область вторую неделю находится в конце второго десятка регионов России по общему количеству зараженных. При этом по населению регион лишь на 34 месте в России. Количество зараженных на 100 тысяч человек в регионе - 86 случаев, это выше, чем среднероссийский показатель в 13 случаев. По данным регионального оперативного штаба, за все время эпидемии выздоровело от коронавируса 100 человек, умерло 13. Больше всего умерших в Ковровском районе.

Тем временем во Владимирской области все выше риск дефицита мест в больницах для лечения больных с тяжелым течением коронавирусной инфекции. В Коврове инфекционное отделение на 60 мест заполнено целиком, больных из Ковровского района направляют во Владимир и Карабаново. Шесть врачей Ковровской ЦГБ заразились коронавирусом, поэтому на помощь местным медикам пришлют 4 врачей-ординаторов из Рязани. Они будут устроены на должности стажеров со всеми положенными за работу с коронавирусными больными выплатами. Их приезд ожидается 12 мая.

А во Владимире пользователи соцсетей 9 мая поделились фотографиями череды машин "скорой помощи" перед въездом в ОКБ. Подобные очереди из "скорых" в Подмосковье несколько недель назад вызвали громкий скандал, после чего Москва стала срочно перепрофилировать под госпитали торговые центры. Инфекционный госпиталь в ОКБ был открыт с 1 мая, он рассчитан на 150 мест, плюс 30 коек реанимации с аппаратами ИВЛ. Возможно, очереди вызваны не повышенным количеством госпитализаций, а долгой процедурой оформления - через санпропускник, с соблюдением всех мер предосторожности. Госпиталь уже работает, и 7 мая там произошло даже приятное событие - пациентка с коронавирусом благополучно родила здоровую дочку. Девочка с весом 4200 чувствует себя хорошо, на свет она появилась с помощью кесарева сечения. «У малышки в обязательном порядке был взят тест на коронавирус. Его результаты будут известны через 2-3 дня. Но с вероятностью 99 процентов он будет отрицательным, потому что этот вирус не передаётся трансплацентарным путём. Помещение, где проводилась операция, было специально подготовлено, дезинфицировано, работали дезары. Как и бригада медиков, всеми необходимыми средствами защиты была обеспечена и сама роженица. Возможность заражения ребёнка от матери ничтожно мала», - пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией Областной клинической больницы Марина Романова.