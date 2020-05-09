Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 9 мая 2020: режим повышенной готовности продлен на неопределенный срок

Во Владимирской области режим повышенной готовности, введенный указом губернатора 31 марта, будет продлен и после майских праздников. Дата окончания его действия пока не определена, так что самоизоляция и прочие ограничения остаются в силе до особого распоряжения губернатора. Вопрос об отмене ограничительных мероприятий будет рассмотрен на заседании оперативного штаба после окончательной стабилизации эпидемической ситуации на территории Владимирской области.

На данный момент во Владимирской области обстановка с эпидемией коронавируса далека об благополучной. Каждый день прибавляются десятки новых случаев, общее количество зараженных превысило 1000 человек. И скоро можно ожидать очередного скачка случаев заражения, не потому, что заболевших будет больше, а из-за изменения системы тестирования - с 8 апреля лаборатории при двух больницах Владимира, ОКБ и больницы №6, получили право давать окончательный результат анализа, который потом не будет перепроверяться в Роспотребнадзоре. Это сократит время тестирования на 3 дня и позволит делать больше анализов, а значит, выявлять больше зараженных.

От складывающейся эпидемической ситуации будут зависеть решения по расширению перечня открытых для деятельности отраслей экономики. После 12 мая планируется поэтапное отраслевое расширение перечня предприятий, которым будет разрешено возобновить производственную деятельность. Проект плана стабилизации экономики области в настоящее время формируется и будет представлен после 14 мая. Также до особого распоряжения губернатора в области продолжают действовать режим самоизоляции, а также обязательный масочный режим и иные ограничительные мероприятия, введённые Указом Губернатором Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 «О введении режима повышенной готовности», включая цифровые и бумажные пропуска. На территориях, где по требованиям органов Роспотребнадзора были введены дополнительные ограничительные (карантинные) меры, они продолжают действовать также до особого распоряжения.