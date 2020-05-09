2020-05-08T23:28:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 9 мая 2020: режим повышенной готовности продлен на неопределенный срок

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 9 мая 2020
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Масочный режим тоже продленМасочный режим тоже продленФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Во Владимирской области режим повышенной готовности, введенный указом губернатора 31 марта, будет продлен и после майских праздников. Дата окончания его действия пока не определена, так что самоизоляция и прочие ограничения остаются в силе до особого распоряжения губернатора. Вопрос об отмене ограничительных мероприятий будет рассмотрен на заседании оперативного штаба после окончательной стабилизации эпидемической ситуации на территории Владимирской области.

На данный момент во Владимирской области обстановка с эпидемией коронавируса далека об благополучной. Каждый день прибавляются десятки новых случаев, общее количество зараженных превысило 1000 человек. И скоро можно ожидать очередного скачка случаев заражения, не потому, что заболевших будет больше, а из-за изменения системы тестирования - с 8 апреля лаборатории при двух больницах Владимира, ОКБ и больницы №6, получили право давать окончательный результат анализа, который потом не будет перепроверяться в Роспотребнадзоре. Это сократит время тестирования на 3 дня и позволит делать больше анализов, а значит, выявлять больше зараженных.

От складывающейся эпидемической ситуации будут зависеть решения по расширению перечня открытых для деятельности отраслей экономики. После 12 мая планируется поэтапное отраслевое расширение перечня предприятий, которым будет разрешено возобновить производственную деятельность. Проект плана стабилизации экономики области в настоящее время формируется и будет представлен после 14 мая. Также до особого распоряжения губернатора в области продолжают действовать режим самоизоляции, а также обязательный масочный режим и иные ограничительные мероприятия, введённые Указом Губернатором Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 «О введении режима повышенной готовности», включая цифровые и бумажные пропуска. На территориях, где по требованиям органов Роспотребнадзора были введены дополнительные ограничительные (карантинные) меры, они продолжают действовать также до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Заразиться не боимся, на все воля Божья»: В Петербурге создан «спецотряд» священников, которые причащают и крестят больных коронавирусом
Служители церкви рассказали «КП», о чем их просят пациенты, почему в тяжелом состоянии они часто обращаются к всевышнему и как батюшки защищают сами себя
Детектив по поиску «нулевого пациента»: В Европе считают, что коронавирус ходил еще в декабре
Во Франции и Испании нашли новых «нулевых пациентов». Всемирная организация здравоохранения призывает страны тщательно исследовать все случаи пневмонии в ноябре-декабре
Новости 24
Во Владимире приняли первые роды у женщины с коронавирусом
Ковровчанин вместе с подругой избил и ограбил пенсионерку
ВТБ Капитал Инвестиции: глобальная экономика может полностью восстановиться к 2022 году
Тесты на коронавирус во Владимирской области будут делать на 3 дня быстрее
Жительница Лакинска зашла в гости и обокрала хозяйку
В Ковровском районе ограничат движение по мосту через реку Пордух
В трех охотничьих угодьях Владимирской области запретили охоту
Профессору ВлГУ присвоили почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации"
«Ростелеком» расписал коммуникационные шкафы ко Дню Победы
Владимирские предприниматели доставляют бесплатные горячие обеды в больницы
114 одарённых детей 33 региона получат персональную стипендию "Надежда Земли Владимирской"
Рязанские врачи заменят в Коврове заразившихся коронавирусом коллег
Во Владимирской области выделили 12 миллионов рублей на стимулирующие выплаты бригадам скорой помощи
Экс-инженер Ковровского электромеханического завода продал секреты производства
Сбербанк поздравляет жителей Владимирского региона с Днем Победы
ВТБ и благотворительный фонд предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
Во Владимирской области с 9 по 11 мая вводится особый противопожарный режим
Две ковровчанки связали знакомую, чтобы украсть у нее украшения
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 8 мая 2020: 45 новых случаев
Ко Дню Победы во Владимирской области выпустят сборник архивных документов
«Ростелеком» завершил создание системы-112 во Владимирской области
В Коврове оштрафовали мужчину, искавшего в магазинах хороший хлеб
Житель Юрьев-Польского продал наркотик приятелю
Безработный житель Мурома воровал консервы, колеса и садовый инвентарь из подвалов домов
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов платного ТВ в корпоративном сегменте по итогам 2019 года в рейтинге J’son & Partners Consulting
Владимирцы хуже всех в области соблюдают режим самоизоляции