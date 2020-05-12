Штрафы за выход из дома во Владимирской области во время коронавируса: сколько составляют и кому выписывают

С 31 марта владимирцам разрешается покинуть свой дом только чтобы сходить на работу, уехать на дачу, посетить магазины, в том числе гипермаркеты, аптеки или другие заведения, которые работают, обратиться за неотложной медицинской помощью, вынести мусор или выгулять собаку. Все остальные причины считаются неуважительными, а значит, за них можно получить штраф – от 1 до 30 тысяч рублей. В большинстве районов уже успели оштрафовать по несколько десятков человек за нарушение режима самоизоляции, большинство из них получили штрафы. За что конкретно и на сколько штрафуют нарушителей?

Владимир

В областном центре за последнюю неделю оштрафовали шестнадцать жителей за нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. За что же выписывали штрафы? Жители Доброго отошли более чем на пятьсот метров от места фактического проживания без уважительных причин. За эту несанкционированную прогулку им придется заплатить по тысяче рублей. Еще пятерых из Октябрьского района наказали за несанкционированные прогулки. Не исключено, что оштрафованных в ближайшее время будет больше. В соцсетях горожанка поделилась рассказом о том, как ее остановили и составили протокол за пробежку ранним утром в одиночестве. На первый раз ограничились предупреждением, но сказали, что в следующий раз ей грозит штраф.

Ковров

В «городе оружейников» за последнее время оштрафовали около двух десятков горожан. Две женщины, одна из которых трудится в салоне связи, вынуждены будут заплатить по две тысячи за то, что отправились на работу без справок, выданных работодателем. Еще четверо поплатились за тягу к общению и веселью: встретившись случайно в магазине и купив продукты, они решили отметить выходные. По пути к месту отдыха их и встретили полицейские. Развлечение обошлось им в пять тысяч рублей каждому. А двое ковровчан специально приехали из дома на привокзальную площадь для личного разговора. Беседа завершилась покупкой бутылки водки и распитием ее во дворе. Такое развлечение обойдется им в семь тысяч рублей на брата. Еще семь тысяч отдаст горожанка, сначала погулявшая в гостях, а потом вместе со знакомым поехавшая в бар. Многие жители верят, что можно гулять, а при вопросах полицейских отвечать, что идешь в магазин. Увы, это не помогает. Ковровчанина задержали, когда он ехал на своем автомобиле по улице Брюсова. Как объяснил сам мужчина, он «посещал различные магазины города в поисках лучшего хлеба». Но полицейские не поверили и оформили протокол. Теперь по решению суда ему придется заплатить за эти визиты несколько тысяч. По шесть тысяч рублей заплатят и два товарища, решивших выехать на своей «Газели» за пределы Коврова, чтобы набрать песка. Их остановили на улице Лесной и оформили протокол. Еще трое местных жителей, каждый из которых шел навестить друзей, заплатят штрафы. Для двух из них визиты закончатся штрафами по пять тысяч рублей, для одного – четырьмя тысячами. С него решили взять меньше, поскольку он воспитывает двух детей. За безобидные прогулки по улице или вокруг дома ковровчан тоже штрафуют, но на более скромные суммы – не больше двух тысяч.

Александров

Здесь горожанин попал под суд, решив подвести друга на своем автомобиле, а молодой человек – за прогулку с друзьями по улице. Один из них получил минимальный штраф, второй – предупреждение.

Меленки

Меленковцев за последние дни оштрафовали за прогулку по улице и попытку дойти до пункта приема металлолома, а также выпивку во дворах и попытку попасть в соседний район в гости. А один из жителей района, приехавший в соседний поселок и попытавшийся украсть чужое имущество, тоже оштрафован за правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Штраф для каждого из них назначили минимальный – по тысяче рублей.

Киржач

В Киржаче безработного горожанина тоже оштрафовали: он ехал на своей машине без пропуска. Как объяснил мужчина, по месту жительства работы не было, вот он и приехал в надежде устроиться на службу. Теперь ему придется заплатить тысячу рублей. А вот мужчину, приехавшего в Киржач навестить мать, лишать денег не стали – он отделался предупреждением. Предупреждением отделался и еще один киржачанин, по просьбе пожилой соседки отправившийся снять деньги с карты в банкомате.

Камешково

Однако не всем так повезло: жительницу Камешков, отошедшую от дома дальше, чем на двести метров, по решению суда лишили полутора тысяч рублей. Аналогичное наказание постигло и других горожан, отдалившихся от дома на несколько сотен метров без уважительной, по мнению суда, причины.