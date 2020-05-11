Во Владимире «появились» Малефисента, Наоми Кэмпбелл и Вероника Кастро

Кажется, не осталось ни одной девушки в городе, которая бы не знала, кто такая Светлана Львова. Фея кисточек и расчесок вот уже больше десяти лет превращает каждую, кто к ней обращается, в нежную принцессу или роковую красотку. В руках Светланы побывала даже экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая.

А несколько месяцев назад примерить на себя образ девушки с обложки смогли сразу 150 представительниц прекрасного пола — Светлана запустила проект «Преображение». Самой молодой участнице было 17 лет, а самой возрастной — 75.

Пять красавиц в день

Идея проекта «Преображение» родилась спонтанно, когда однажды Светлане написали, что на ее фотографиях сплошной фотошоп.

- Я отношу себя к человеку с весьма посредственной внешностью, и творю красоту на лице своими собственными руками, а не с помощью фотошопа. Поэтому я решила доказать этому миру, что преобразить возможно самых обычных девушек, - рассказывает Светлана Львова.

На своей страничке в инстаграме визажист предложила присылать фотографии без макияжа тем, кто хочет принять участие в проекте. Желающих было так много, что весь день был расписан — красить приходилось с восьми утра до восьми вечера. В день визажист преображала 4-5 девушек.

- Полтора месяца я работала вообще без выходных, но для меня это был колоссальный опыт. Одни девушки восприняли участие в этом проекте просто как возможность попробовать что-то новое, но были и те, для кого это была своеобразная лечащая терапия. И каждый день девушки делились со мной своими историями из жизни, и все это я пропускала через себя. Были даже те, кто ходил ко мне по пять-шесть раз. А одна девушка установила рекорд: за два месяца я преобразила ее 8 раз, - вспоминает Светлана.

Визажист говорит, что во время проекта побывала в роли психолога и даже заработала себе крапивницу - настолько сильно переживала за некоторых участниц.

- Непросто было работать и с женщинами в возрасте. Они боялись перемен, были категоричны в каких-то вопросах. Приходилось их успокаивать, уговаривать. В итоге они все остались очень довольны и даже плакали от счастья.

А уж как были рады их мужья. Один даже позвонил и попросил три билетика на «Преображение», так загорелся мыслью превратить свою жену в разных актрис.

«Муж хотел увидеть во мне Анджелину Джоли»

Вероника Кастро. Фото из личного архива

На проекте «Преображение» Светлана делала не просто макияж, а создавала настоящие голливудские и сказочные образы, прислушиваясь к желаниям участниц. Так визажист «клонировала» Веронику Кастро, Одри Хепберн и даже Малефисенту.

- Я очень люблю эксперименты, и мне интересно было примерить на себя какой-то необычный образ. И муж захотел увидеть меня в образе Анджелины Джоли. И тогда Света придумала сделать из меня Малефисенту, - рассказывает участница проекта Анна Виноградова. - Мне было непросто вжиться в эту роль, ведь я привыкла к нежным образам. И все же результатом я осталась очень довольна.

Малефисента. Фото из личного архива

- Сходство с Малефисентой я увидела в улыбке и в игре глазами Ани. Конечно, мне хотелось сделать образ Малефисенты более дерзким и суровым, с более четкими линиями, но Аня очень нервничала, поэтому мы сделали более милый образ. Чтобы завершить преображение мы взяли напрокат платье и рога, - подчеркнула Светлана.

Чтобы не скучать на карантине, Светлана и сама решила поучаствовать в «битве» визажистов. Одним из заданий стало — превращение в известную чернокожую модель Наоми Кэмпбелл.

- Я просто сутки грезила тем, как классно быть афроамериканкой. У тебя сразу идеальная кожа, стройнее смотришься. И насколько разителен эффект: до макияжа и после, - вспоминает Светлана.

Одри Хепберн. Фото из личного архива

Сложнее всего далась прическа, дома не нашлось специальной плойки, которая бы делала маленькие кудряшки. Пришлось прибегнуть к бытовым хитростям и крутить волосы на палочку для суши и зажимать утюжком.

- Результат поразил меня саму. Я просто сидела и ревела от того, как же круто получилось. Именно в этот момент я поняла, какие чувства испытывают девочки на проекте «Преображение», - подчеркнула Светлана.

Дети красят мам

Макияж Светлане сделал ее сын. Фото из личного архива.

Сейчас Светлана решила запустить новый челлендж — макияж руками ребенка. Идея снова возникла неожиданно. Однажды Светлана проводила онлайн-консультацию, в кадре были видны только ее руки. А ее сын Женя, которому через месяц исполнится 4 года, требовал внимания.

- Мультики он смотреть не захотел, поэтому в ход пошла моя косметика. Я дала ему кисти, тени, скульпторы и сказала, что он может на мне рисовать. Сорок минут его было не слышно, так он увлекся. И на следующий день он попросил снова меня накрасить, - рассказывает Светлана. - Тогда я уже стала объяснять Жене, как правильно красить, что и куда наносить, а муж снимал процесс на видео.

Светлана готовилась к тому, что будет шок-контент, а вышло настолько хорошо и аккуратно, что она даже сама удивилась.

- Такой челлендж даст мамам время расслабиться и немного отдохнуть, пока ребенок их красит. А для ребенка это будет и развлечение, и творчество, - уверена Светлана.

Светлана Львова и ее сын Женя. Фото из личного архива

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Редакция «Комсомольской правды» вместе с визажистом Светланой Львовой решили провести конкурс на самый интересный и креативный макияж ребенка для мамы.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно: прислать фото мамы до и после макияжа на почту: 33kp@phkp.ru с пометкой - конкурс Макияж для мамы. В письме указать фамилию, имена мамы и ребенка, возраст малыша, контактный телефон.

В конкурсе могут принять участие девочки и мальчики до 6 лет.

Конкурс стартует 12 мая и продлится до 26 мая. Итоги подведем 1 июня.

Одного победителя определим с помощью генератора случайных цифр, еще двух победителей в возрастной категории 1-3 года и 4-6 лет выберет сама Светлана Львова.

Все участницы конкурса получат 10-процентную скидку на покупку косметики в интернет-магазине Светланы Львовой lvova_shop и 30- процентную скидку на курс «Макияж для себя».

Победитель, определенный с помощью генератора случайных чисел, получит в подарок курс «Макияж для себя», остальные два победителя получат курс «Экспресс-макияж для себя».