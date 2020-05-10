"Природа очистилась настолько..." Благодаря самоизоляции во Владимирской области появились краснокнижные птицы - скопа и черный аист

Фраза "Природа из-за самоизоляции настолько очистилась..." стала в последний месяц популярной грустной шуткой. Действительно, из-за уменьшившегося количества людей на улицах во всем мире в города поселки вернулись дикие животные. Авторы интернет-мемов каких только продолжений фразе не придумывают, например "Природа в мире настолько очистилась, что Грета Тунберг вернулась в школу".

Но если отвлечься от шуток, то природе Владимирской области наша самоизоляция явно пошла на пользу, даже несмотря на то, что владимирцы требования не выходить из дома соблюдают плохо - в мае днем "Индекс самоизоляции", измеряемый Яндекс.Картами, падает ниже 2 баллов, что переводится как "на улице очень много людей".

Тем не менее, если судить не по Яндексу, а по поведению животных, людей на улице стало явно меньше. Владимир заполонили птицы, которые раньше встречались только в лесах, в лучшем случае в лесопарках.

Например, в окрестностях школы №32 владимирцы недавно видели трясогузку, которая поселилась в беличьем дупле, выгнав оттуда пушистую владелицу. Видимо, птица успела снести яйца, а может, даже вывести птенцов, во всяком случае, белку, которая пыталась вернуться в дупло, яростно била крыльями и клювом, пока та позорно не удрала.

И это не единственный случай. В группах социальной сети ВКонтакте "Природа Владимирской области" и "Птицы Владимирской области" жители региона регулярно размещают результаты фотоохоты на пернатых. Снимки сделаны или рядом с домом, или вообще из окон - режим самоизоляции мешает уходить далеко. И все равно улов впечатляющий.

Сойка. Фото из группы "Природа Владимирской области"

Только за последнюю неделю владимирцы запечатлели и выложили в группах:

Пеночку-теньковку (поселок Мостострой);

Сизую чайку (у ВлГЦ);

Лазоревку (парк "Старые сады");

Сойку (парк "Дружба");

Дубоноса (Содышка);

Журавлей на пролете (Вязники);

Серую славку (Юрьев-Польский район);

Варакушку (у ВлГУ);

Чирка-свистунка (парк "Старые сады");

Мухоловку-пеструшку (у жилых домов, район не указан);

Черного коршуна (Владимир, берег Клязьмы);

Ушастую сову (Юрьев-Польский район).

А Мария Егорова 26 апреля разместила запись, что в районе Лягушачьего пруда в Загородном парке, за озером Глубоким и у стариц Клязьмы за одну прогулку сумела сфотграфировать сразу 20 видов птиц!

"Самая большая удача - это красавица сойка и таинственный седой дятел - занесен в красную книгу, а также парочка ярких щеглов и не знакомая мне раннее птичка - камышовая овсянка!!! Не очень четко, но попался, скорее всего, зелененький чижик (были мысли, что это овсянка или зеленушка). Очень удачно крупно сняла зяблика - хотя их я где только не встречаю последнее время. Встретилась и парочка скворцов - долго сидели они на дереве в размышлениях) Радостно было встретить и крошечную разновидность синички - пухляка или буроголовую гаичку, хотя не слишком близко и четко получилось," - пишет Мария, показывая потрясающе интересные фотографии.

Но самое потрясающее открытие сделал ведущий эксперт отдела информации дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области Максим Сергеев.

Скопа взлетает с гнезда. Автор М.А. Сергеев

В Клязьминско-Лухском заказнике он нашел гнездо краснокнижной птицы, очень редкой - скопы. Скопа на территории Владимирской области считается исчезающим видом, самих птиц иногда видели, но вот гнез до сих пор орнитологам не попадалось. Дело в том, что скопа очень пуглива и выбирает для гнезд труднодоступные места вблизи крупных, богатых рыбой водоемов. Питается скопа почти исключительно рыбой, которую высматривает в полете, зависая на месте в характерной «стойке», затем пикирует вниз и хватает добычу когтями, иногда ныряет в воду, но сразу же взлетает. Гнездо насиживает самка, самец в это время ее кормит.

Сотрудники дирекции ООПТ нашли гнездо скопы 3 мая. Вот как об этом рассказал Максим Сергеев: "Было бы большим лукавством с моей стороны сказать, что гнездо это найдено в результате долгих и трудных поисков. На самом деле скопа просто-напросто свила свое гнездо рядом с дорогой, по которой мы не раз ездили. Ввиду режима самоизоляции животные стали менее пугливыми и поэтому встретить редкие виды можно даже в легкодоступных, открытых местах.... Все-таки при такой близости к дороге (не более 100 м в абсолютно открытом горельнике) у меня возникает сомнение, что гнездование этой пары здесь будет удачным. Кто ж знает, что будет через месяц. Может, карантин отменят, и народ хлынет на озера".

Будем надеяться, что скопа все-таки успеет вывести и выкормить птенцов до того, как ее начнут беспокоить люди и машины.

Кстати, кроме скопы, Максим Сергеев увидел и другую редкую птицу - черного аиста.

«Когда мы проезжали мимо гнезда скопы в четвертый раз, самка-то насиживала кладку, а самец при этом был занят весьма любопытным делом — гонял черного аиста! Видимо, это такая традиционная забава у местных хищников — гонять аиста. В 2014 году я наблюдал, как в том же заказнике черного аиста гоняла пара орланов-белохвостов. Теперь скопа тоже этим развлекается. Либо это аисты там такие вредные, что обязательно лезут прямо к гнездам крупных хищников, чтобы получить от них по длинной шее" — пишет он.

Кстати, сотрудники ООПТ отмечают, что это не единственная встреча со скопой во Владимирской области в этом году. 28 апреля скопа также была замечена в Муромском р-не. Птица летела над лесом с рыбой в лапах. Не исключено, что где-то в лесном массиве находится еще одно гнездо скопы.

Орнитологи просят - если вы видите птиц в городе или вблизи дачных мест - не беспокойте их. У птиц сейчас сложный период, они высиживают птенцов. Не пытайтесь достать из гнез яйца или птенцов, чтобы получше рассмотреть - почти наверняка после этого птица бросит гнездо, и птенцы погибнут. Максимум, что можно сделать - тихо сфотографировать и удалиться.