Онлайн-акция Бессмертный полк во Владимирской области: зажигаем фонарики в честь героев

Ежегодно акция «Бессмертный полк» собирает в областном центре несколько десятков тысяч человек. В прошлом году в колонне с портретами своих родителей, дедов и прадедов прошли 20 тысяч владимирцев.

Однако в этом году из-за пандемии шествие обещают провести после снятия режима самоизоляции.

- Придет время, и мы пройдем с портретами наших героев по улицам Владимира. Поступает много предложений, как отдать дань памяти и уважения нашим ветеранам. Кто-то предлагает разместить фото на автомобиле и проехать с ним, кто-то говорит о том, чтобы подойти к окну с портретом ветерана. Давайте 9 мая в семь часов вечера возьмем фото наших героев и выйдем на балкон или к открытому окну. Постоим и помолчим, вспоминая об их подвигах, - призывает Кирилл Ковалев, координатор движения «Бессмертный полк России» во Владимирской области.

В 21.50 жителям области вновь предлагается подойти к окну или выйти на балкон и зажечь фонарик как символ народной памяти и благодарности поколению Победителей. Можно использовать любой источник света – бытовые фонарики, свечи, фонарики на смартфонах.

В 22:00 состоится праздничный салют на Красной площади в Москве. Его прямая трансляция будет вестись в эфире федеральных телеканалов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

К акции «Бессмертный полк» можно присоединиться онлайн.

Для этого нужно заполнить форму на одной из партнерских площадок: сайте «Бессмертного полка России» polkrf.ru, сайте проекта «Банк Памяти» (Сбербанк), через мини-сервисы Mail.ru, в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Там создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции.

Трансляция «шествия» запланирована в online-кинотеатре OKKO, на портале «Бессмертного полка России».