Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 8 мая 2020: карантин введен уже на четырех территориях региона

Во Владимирской области комплекс ограничительных мер (карантин) из-за коронавируса введен уже в четырех территориях. Первой стал Петушинский район, закрытый на карантин 16 апреля. С 7 мая карантин по коронавирусу введен в Кольчугино, а с 8 мая на карантин закрывают поселки Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района.

При этом если в Петушинском районе причина ввода ограничительных мер понятна, то с остальными территориями все не так очевидно. Петушинский район граничит с Московской областью, многие жители работают в Подмосковье, и в результате контактов могут занести коронавирусную инфекцию, что видно и по статистике - почти 300 случаев заболевания, чуть меньше четверти от всех положительных анализов на COVID-19 в области.

В Кольчугино ситуация другая - чуть больше 60 заражений, 2-3 новых случая в сутки. Тем не менее, считается, что эпидемия там вышла из-под контроля, стало невозможно отслеживать цепочки заражений, потому и понадобился карантин. В Гусь-Хрустальном районе, очевидно, коронавирус сосредоточился именно в поселках Мезиновский и Золотково, хотя официальная статистка Роспотребнадзора такой точности и не дает. Тем не менее, сама цифра - 109 случаев заражения на население 38 тысяч человек - уже настораживает. Это, в пересчете, существенно выше чем, например, во Владимире, где население в 10 раз больше, а случаев заболевания около 180, выше, чем в Гусь-Хрустальном районе, лишь в полтора раза. Об источниках заражения коронавирусом в поселках Гусь-Хрустального района не сообщается.

Карантин в Мезиновском и Золотково будет действовать до особого распоряжения. Меры стандартные - ограничение въезда и выезда, попасть в поселки смогут только те, кто там прописан. Запрет на работу практически всего бизнеса. Невозможность въезда дачников из других городов и поселков, даже если у них есть дома в собственности в карантинной зоне. Обязательная самоизоляция на 14 дней для всех, приехавших из других регионов. Поскольку через поселки, в отличие от Петушинского района, не проходит федеральная трасса, проблем с транзитным проездом не предвидится.

Тем временем жители Владимирской области с напряжением ждут решения губернатора об изменениях в режиме повышенной готовности, введенном с 31 марта. О том, что будет после 11 мая, уже объявил мэр Москвы Собянин, губернатор Ивановской области, губернатор Московской области. В этих регионах сохраняется режим самоизоляции, но начинает работать большинство предприятий, кроме части торговли и общественного питания. В Ярославской области с 12 мая начинается призыв в армию, в Рязанской, наоборот, раньше времени заканчивают учебный год. Что будет во Владимирской области - станет известно сегодня, 8 мая.