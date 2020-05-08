Жители Владимирской области просят губернатора не согласовывать новый проект трассы М-12

Жители Владимирской области опять протестуют (пока онлайн и в письмах, из-за самоизоляции) против нового проекта платной федеральной трассы М-12. Напомним, проект автомагистрали "Москва-Казань" уже переделывался несколько раз, и каждый новый вариант вызывал протесты новой категории жителей.

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Предыдущий вариант проходил по пойме Клязьмы, в том числе заповедным лугам, и затрагивал земли Асерховского сельского поселения, а также поселки Вяткино и Улыбышево. Под снос должны были пойти семь домов. Тогда жители активно выступили против такого варианта, заявив, что дорога уничтожит уникальные природные ландшафты, не говоря уж о том, что она пройдет через некоторые деревни и поселки.

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Проектировщики трассы М-12 отступили, и вместе с владимирскими специалистами-дорожниками разработали новую трассировку автомагистрали. Обнародована она была в конце апреля и, как ожидалась, вызвала новую волну протеста - теперь у жителей других деревень и поселков. Хотя в Автодоре и заявили, что новая дорога не потребует сноса ни одного дома и вообще пойдет в обход жилья, население нескольких деревнь и поселков проект сильно не одобрило.

"Под ударом" - 8000 человек

Принципиальное отличие нового варианта трассировки М-12 от старого - другое расположение участка в Собинском и Судогодском районе. Если раньше трасса должна была поворачивать на юг после Лакинска, то теперь она практически на всем пути дублирует Южный объезд, и только после Ладоги сворачивает вправо, выходя к новой развязке около Бараков.

При таком варианте прокладка дороги затронет интересы жителей нескольких деревень Собинского и Судогодского районов, а также владельцев участков в садовых товариществах:

Село Вяткино – 1338 человек;

СНТ Ладога – 1152 участка;

СНТ Ивушка – 438 участков;

СНТ Колокшанец – 512 участка;

СНТ Высоково – 284 участка;

СНТ Мелиоратор - 386 участков;

СНТ Нива – около 350 участков;

СНТ Клязьма - около 350 участков;

СНТ Строитель/Дружба – около 300 участков;

СНТ Связист – 484 участков;

Деревня Колокша – 215 домов;

Деревня Одерихино – 130 домов;

Деревня Погребищи – 50 домов;

Деревня Павловская - 24 дома;

Деревня Проскуринская – 9 домов;

Деревня Высоково – 88 домов;

Мкр. Мостострой-около 300 жителей;

Деревня Переведеново – 8 участков.

Всего стройка затрагивает интересы жителей и владельцев более 8 тысяч домов и участков. И часть из них, увидев новый проект, обратилась к губернатору Владимиру Сипягину с просьбой не согласовывать и эту трассровку М-12. Они утверждают, что трасса пройдет в непосредственной близости к их домам, а также практически лишит людей возможности работать и отдыхать на садовых участках.

Правда, сам текст обращения вызывает некоторое недоумение. В частности, авторы утверждают, что трасса пройдет по "Зеленому щиту" Владимира, нанеся ему непоправимый ущерб. Однако по схеме видно, что участок от Колокши до Улыбышево фактически дублирует Южный объезд (необходимость такой трассы-дублера отдельный вопрос, может, она и нужна, пропускная способность Южного объезда невелика). И если он не нарушает "Зеленый щит", то не повредит ему и М-12. А там, где пути старой и новой автодороги расходятся, никакого "Зеленого щита" уже нет. Хотя жители утверждают, что прокладка трассы повлечет за собой вырубку леса полосой шириной в 100 метров. Сама трасса будет четырехполосной, зачем там рубить полосу такой ширины - осталось неясным.

То же самое относится к утверждению, что М-12 пройдет по зоне охраняемого природного ландшафта "Исторический центр города Владимира". Имеется в виду район Мостостроя. Насколько ценен этот ландшафт - могут решать только специалисты, но раз Южный объезд никак этому "центру Владимира" не вредит, дублирующая его трасса тоже не должна.

Через поля и водохранилища

Жители Владимирской области опять протестуют (пока онлайн и в письмах, из-за самоизоляции) против нового проекта платной федеральной трассы М-12. Напомним, проект автомагистрали "Москва-Казань" уже переделывался несколько раз, и каждый новый вариант вызывФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

А вот дальше начинаются гораздо более существенные и обоснованные претензии. Во-первых, новый вариант трассы проходит в рекреационной зоне вблизи опытного поля «Всероссийского научно – исследовательского института органических удобрений и торфа». Это особо ценные сельскохозяйственные угодья, подобное строительство здесь запрещено.

Во-вторых, после поворота на Вяткино трасса пройдет около огромного Погребищинского водохранилища, любимого места отдыха жителей Владимира и Судогодского района, где, как известно, с водоемами и пляжным отдыхом ситуация более чем печальная. Трассауничтожит одно из красивейших мест отдыха в непосредственной близости от Владимира.

В третьих, деревня Высоково и несколько садовых товариществ (в том числе "Ладога") будут как тисками зажаты между кладбищем «Улыбышево» и трассой М-12, которая, учитывая ненависть федеральных дорожников к левым поворотам и наземным переходам, станет непреодолимой преградой. Жители деревни Погребищи и села Вяткино лишатся и так небольшого по площади леса, ставшего практически лесопарковой зоной, в котором они гуляют семьями с детьми.

Точно такие же проблемы возникнут у жителей деревень в районе Колокши: Уварово, Федоровка, Столбищи, Юрино, и самой Колокши - трасса М-12 разрежет их пополам, и как будут жители связываться с "большой землей", неизвестно.

В беде окажутся и садоводы. Авторы обращения утверждают: "Дорога вблизи СНТ Мелиоратор-1 проходит по лесу на расстоянии 50 метров от границы СНТ! От границы СНТ Ивушка – 250 м! От границы СНТ Ладога – 200 м! От мкр. Мостострой – 50 м! От детского летнего лагеря Икар - 400 м!"

Тем временем новый проект трассы М-12 передан в администрацию Владимирской области для общественного обсуждения и рассмотрения. Пока что, видимо из-за режима самоизоляции, официальные документы с подробным планом будущей трассы нигде не выложены.