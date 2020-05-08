Сова, 20 лет назад спасенная дальнобойщиком из Мурома, стала мамой

Длиннохвостая неясыть попала в Центр реабилитации диких животных двадцать лет назад. Сколько она до этого прожила на воле – неизвестно. Раненую птицу, которую сбила машина, подобрал дальнобойщик под Муромом и привез в новый дом.

- Под Муромом она попала под струю воздуха от проходящей фуры, ее отбросило на обочину, повредило крыло, которое так его и не восстановили, и глаз - он так и не видит. Водитель фуры остановился, подобрал сову и привез ее нам, прямо на фуре, - рассказал Алексей Мурашов, создатель муромского центра помощи диким животным.

Лишившуюся глаза сову выходили и попытались найти ей пару, но размножаться пернатая красавица не желала. Биологи и создатели центра – супруги Яна и Алексей Мурашовы – подбирали ей разных самцов, но потомства не получалось, хотя мадам Муромская и пыталась гнездоваться, залезая периодически в дупло. Хозяева уже потеряли надежду, но в этом году в птичьей семье случилось нежданное пополнение.

- В молодости у нее был самец и были птенцы, но в самца стреляли, и свинцовая дробь, которую невозможно было вынуть, отравила его организм и он умер. Мы сбились с ног, ища ей подходящих женихов, все ей были не по сердцу. Когда ей было шестнадцать лет, появился самец, которого привезли из Казани, тоже нелетный, без кисти крыла. Но он ей не понравился и спустя год мы подарили его белорусам, в такой же Центр реабилитации. Потом был еще один и тоже не пришелся по душе, но он был здоровым и после восстановления оперения, мы его выпустили. И вот в прошлом году нам попались сразу два нелетных самца, мы их оставили ей обоих и получились птенцы. Два хорошеньких, уже оперяющихся птенчика, выглянули из дуплянки. До этого мы даже не подозревали об их существовании, такой скрытный образ жизни вела наша тройка. Будем надеяться, что наша старушка не подведет и будет ежегодно размножаться. А ее дети пополнять собой природные популяции, - поделился биолог, создатель центра Алексей Мурашов..

Кто из двух нелетающих самцов-неясытей стал счастливым отцом, неизвестно. Мать-сова разрешает посмотреть детей только за «взятку» - ей надо предложить мяса, и тогда она чуть отодвигается в сторону. Подросших птенцов планируют отпустить на волю после специально подготовки. Методика, разработанная супругами, поможет птенцам адаптироваться в дикой природе.

- Без подготовки в дикую природу нельзя выпустить ни одно дикое животное, не только рожденное в неволе, но и попавшее к человеку и прожившее у него какое-то время. Есть специальные методики по обучению охоте и подготовке животных к выпуску, после чего они не только там приживаются, но и ничем не отличаются от своих диких сородичей, - говорит биолог.

Фото Центра реабилитации диких животных "Ромашка"

Кстати, во Владимирской области совы, в том числе и неясыть, встречаются достаточно часто. Залетают они и в города, например, осенью их видели во Владимире, горожане даже жаловались, что лесные гости мешают им спать. Как говорят специалисты, неясыть, которая ведет скрытный образ жизни, может прилететь в город за кормом – за воробьями. А опасность для нее вблизи городов представляют машины и вороны, стаями нападающие на сов. Раненых сов приходилось выхаживать и владимирским приютам, и ковровским любителям животных. Иногда их пристраивают любителям диких птиц, а иногда и выпускают обратно в леса. Например, специалисты национального парка «Мещера» выходили больную сову, которую на обочине дороги нашли туристы, а спустя четыре дня выпустили.