2020-05-07T17:15:35+03:00
Общество

Песни на балконе в День Победы 9 мая 2020 года во Владимире: споем хором после минуты молчания

Режим самоизоляции внес коррективы в празднование юбилея Победы
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Артисты споют для ветеранов. Фото администрации города ВладимираАртисты споют для ветеранов. Фото администрации города Владимира
Изменить размер текста:

Сегодня во Владимире проживают 154 участника Великой Отечественной войны. Из-за преклонного возраста большинство фронтовиков встречают День Победы дома, а в условиях самоизоляции — тем более.

Однако праздник отменить невозможно, поэтому 18 специальных бригад, одетых в военную форму, объедут владимирцев - участников Великой Отечественной войны и выступят около их домов с поздравлениями и песнями военных лет.

Фото администрации города Владимира

Фото администрации города Владимира

7 мая для ветеранов Фрунзенского района уже выступили артисты театра «Разгуляй». Во дворе дома 4а на улице Безыменского живет участник Великой Отечественной войны Алексей Лоскутов. Для Алексея Иосифовича, смотревшего концерт с балкона своей квартиры, прозвучали «Темная ночь», «В землянке», «Любимый город», другие известные песни и стихи военных лет.

Бесплатные концерты можно слушать с балкона. Фото администрации города Владимира

Бесплатные концерты можно слушать с балкона. Фото администрации города Владимира

Ветеран, чья молодость пришлась на военные годы и борьбу с бандитским подпольем бандеровцев на Украине, был растроган. Профессиональные артисты еще не устраивали концертов в его честь. Вместе с Алексеем Лоскутовым песни военных лет слушали его соседи. Люди открывали окна, выходили на балконы, приветствуя заслуженного фронтовика и подпевая артистам «Разгуляя».

9 мая юбилейную эстафету подхватят военнослужащие и подразделения МЧС, которые также приедут к домам, где живут ветераны.

Кроме того, в 17.45 на областном телеканале «Губерния-33» пройдет праздничный телемарафон-концерт с участием первых лиц региона, ведущих творческих коллективов и артистов. Концерт продлится около двух с половиной часов.

Вечером, в 19.00, на телевидении, радио, в интернете пройдет минута молчания. После нее владимирцев просят выйти на балконы или встать у окна с традиционными штандартами либо просто с портретами своих родственников-ветеранов, и всей семьей спеть легендарную песню «День Победы».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В День Победы смотрим онлайн-концерты и спектакли

Владимирский театр кукол 9 мая проведет онлайн-трансляцию концерта «Песни военных лет». Посмотреть ее можно будет в 11 часов в группе ВКонтакте - https://vk.com/puppet33

Владимирская областная научная библиотека в 16 часов покажет моноспектакль Евгения Думнова «Миль пардон» по мотивам рассказов Андрея Платонова, Василия Шукшина и Виктора Астафьева. Спектакль сопровождается фотографиями военного времени, на которых – простые солдаты и офицеры, женщины, в одиночку волокущие раненого с поля боя, дети, работающие наравне с взрослыми у станка и в поле. Посмотреть спектакль можно будет в группе Вконтакте - https://vk.com/library.vladimir или на сайте библиотеки.

Песни под балконом для ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), мне довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Хакеры сорвали zoom-конференцию «Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду?»
Опрошенные Экспертным институтом социальных исследований эксперты считают, что вслед за внесением поправок в Конституцию России необходимо более активно отстаивать роль страны в борьбе с фашизмом
День памятников и исторических мест 2021: история и традиции международного праздника
«КП» рассказывает о Дне памятников и исторических мест — празднике, который призывает всех неравнодушных обратить внимание на необходимость сохранения уникальной культуры народов мира
Новости 24
В Коврове оштрафовали мужчину, искавшего в магазинах хороший хлеб
Житель Юрьев-Польского продал наркотик приятелю
Безработный житель Мурома воровал консервы, колеса и садовый инвентарь из подвалов домов
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов платного ТВ в корпоративном сегменте по итогам 2019 года в рейтинге J’son & Partners Consulting
Владимирцы хуже всех в области соблюдают режим самоизоляции
«Ростелеком» предлагает новым корпоративным пользователям мобильной связи все тарифы «Вызов» за один рубль
ВТБ запускает новую кредитную
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Во Владимирской области на 9-11 мая вводится особый противопожарный режим
В частном детском саду в Александрове детей кормили некачественным сливочным маслом
В Селивановском районе незаконно вырубили сосен на 400 тысяч рублей
Во Владимирской области появились первые окна Победы
В Кольчугинском магазине нашли контрафактные алкоголь и сигареты
У жителя Юрьев-Польского дома нашли наркотики и боеприпасы
Коронавирус во Владимирской области: больше всего умерших в Коврове, заболевших - в Петушках
Пожилую ковровчанку гастролеры обманули на двести тысяч рублей
В Центре ИЗО откроется виртуальная выставка
Владимирский филиал «Т Плюс» поздравил тружеников тыла с 75-летием Победы
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 млрд рублей
В Кольчугино торговали испорченными продуктами
На пожаре в Коврове погиб мужчина
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 7 мая 2020: 78 новых случаев
Владимирская область присоединилась к всероссийскому фотопроекту «75 правил жизни победителей»
Больше 11 тысяч поздравительных открыток от президента получат ветераны Владимирской области