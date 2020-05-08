Песни на балконе в День Победы 9 мая 2020 года во Владимире: споем хором после минуты молчания

Сегодня во Владимире проживают 154 участника Великой Отечественной войны. Из-за преклонного возраста большинство фронтовиков встречают День Победы дома, а в условиях самоизоляции — тем более.

Однако праздник отменить невозможно, поэтому 18 специальных бригад, одетых в военную форму, объедут владимирцев - участников Великой Отечественной войны и выступят около их домов с поздравлениями и песнями военных лет.

Фото администрации города Владимира

7 мая для ветеранов Фрунзенского района уже выступили артисты театра «Разгуляй». Во дворе дома 4а на улице Безыменского живет участник Великой Отечественной войны Алексей Лоскутов. Для Алексея Иосифовича, смотревшего концерт с балкона своей квартиры, прозвучали «Темная ночь», «В землянке», «Любимый город», другие известные песни и стихи военных лет.

Бесплатные концерты можно слушать с балкона. Фото администрации города Владимира

Ветеран, чья молодость пришлась на военные годы и борьбу с бандитским подпольем бандеровцев на Украине, был растроган. Профессиональные артисты еще не устраивали концертов в его честь. Вместе с Алексеем Лоскутовым песни военных лет слушали его соседи. Люди открывали окна, выходили на балконы, приветствуя заслуженного фронтовика и подпевая артистам «Разгуляя».

9 мая юбилейную эстафету подхватят военнослужащие и подразделения МЧС, которые также приедут к домам, где живут ветераны.

Кроме того, в 17.45 на областном телеканале «Губерния-33» пройдет праздничный телемарафон-концерт с участием первых лиц региона, ведущих творческих коллективов и артистов. Концерт продлится около двух с половиной часов.

Вечером, в 19.00, на телевидении, радио, в интернете пройдет минута молчания. После нее владимирцев просят выйти на балконы или встать у окна с традиционными штандартами либо просто с портретами своих родственников-ветеранов, и всей семьей спеть легендарную песню «День Победы».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В День Победы смотрим онлайн-концерты и спектакли

Владимирский театр кукол 9 мая проведет онлайн-трансляцию концерта «Песни военных лет». Посмотреть ее можно будет в 11 часов в группе ВКонтакте - https://vk.com/puppet33

Владимирская областная научная библиотека в 16 часов покажет моноспектакль Евгения Думнова «Миль пардон» по мотивам рассказов Андрея Платонова, Василия Шукшина и Виктора Астафьева. Спектакль сопровождается фотографиями военного времени, на которых – простые солдаты и офицеры, женщины, в одиночку волокущие раненого с поля боя, дети, работающие наравне с взрослыми у станка и в поле. Посмотреть спектакль можно будет в группе Вконтакте - https://vk.com/library.vladimir или на сайте библиотеки.